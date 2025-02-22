Браконьеров задержали в нацпарке "Кокшетау"
Они охотились верхом на лошадях.
Сегодня, 02:26
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Сегодня, 02:26Сегодня, 02:26
46Фото: pxhere.com
Факт незаконной охоты выявили на территории нацпарка "Кокшетау", передаёт BaigeNews.kz.
21 февраля при проведении рейдов инспекторы ГНПП "Кокшетау" и сотрудниками Зерендинского отдела полиции на территории филиала "Орманды булак" выявили браконьеров.
Задержаны два местных жителя, которые занимались незаконной охотой верхом на лошадях.
При осмотре местности обнаружена туша сибирской косули и огнестрельное оружие. По факту возбуждено уголовное дело части 3 статьи 337 УК РК.
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