  • 22 Февраля, 02:48
  • BAIGENEWS

Браконьеров задержали в нацпарке "Кокшетау"

Они охотились верхом на лошадях.

Сегодня, 02:26
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 02:26
Сегодня, 02:26
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Фото: pxhere.com

Факт незаконной охоты выявили на территории нацпарка "Кокшетау", передаёт BaigeNews.kz.

21 февраля при проведении рейдов инспекторы ГНПП "Кокшетау" и сотрудниками Зерендинского отдела полиции на территории филиала "Орманды булак" выявили браконьеров. 

Задержаны два местных жителя, которые занимались незаконной охотой верхом на лошадях.

При осмотре местности обнаружена туша сибирской косули и огнестрельное оружие. По факту возбуждено уголовное дело части 3 статьи 337 УК РК.

 
 

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