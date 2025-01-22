Сегодня, 18:37

Сегодня, 18:37

Туши диких животных обнаружили в машине инспекторы "Охотзооопрома", передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в 30 километрахх от Кызылорды.

В автомобиле марки Mitsubishi Pajero нашли, предположительно, сайгаков.

По данному факту в Аксайском отделе полиции Кызылорды зарегистрировано досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 339 УК РК.