  • 22 Января, 19:26
  • BAIGENEWS

Браконьеров задержали в Кызылординской области

Начато расследование.

Сегодня, 18:37
АВТОР
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Минэкологии РК Сегодня, 18:37
Сегодня, 18:37
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Фото: Минэкологии РК

Туши диких животных обнаружили в машине инспекторы "Охотзооопрома", передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в 30 километрахх от Кызылорды. 

В автомобиле марки Mitsubishi Pajero нашли, предположительно, сайгаков.

По данному факту в Аксайском отделе полиции Кызылорды зарегистрировано досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 339 УК РК.

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