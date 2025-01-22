Браконьеров задержали в Кызылординской области
Начато расследование.
Сегодня, 18:37
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Сегодня, 18:37Сегодня, 18:37
92Фото: Минэкологии РК
Туши диких животных обнаружили в машине инспекторы "Охотзооопрома", передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл в 30 километрахх от Кызылорды.
В автомобиле марки Mitsubishi Pajero нашли, предположительно, сайгаков.
По данному факту в Аксайском отделе полиции Кызылорды зарегистрировано досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 339 УК РК.