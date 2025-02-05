  • 5 Февраля, 16:38
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Браконьеров с тушами зайцев задержали в Кызылординской области

Изъято оружие.

Сегодня, 16:18
АВТОР
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Минэкологии РК Сегодня, 16:18
Сегодня, 16:18
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Фото: Минэкологии РК

В ходе рейда в районе Сырдария Кызылординской области инспекторы группы быстрого реагирования РГКП "ПО Охотзоопром" напали на след браконьеров, передаёт BaigeNews.kz.

Остановлен автомобиль марки УАЗ Хантер. В нём обнаружены 53 туши зайцев, охотничье ружьё 12-го калибра, прожектор и шесть патронов.

По данному факту Сырдарьинским РОП зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 337 УК РК - Незаконная охота.

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