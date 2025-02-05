Браконьеров с тушами зайцев задержали в Кызылординской области
Изъято оружие.
Сегодня, 16:18
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Сегодня, 16:18Сегодня, 16:18
61Фото: Минэкологии РК
В ходе рейда в районе Сырдария Кызылординской области инспекторы группы быстрого реагирования РГКП "ПО Охотзоопром" напали на след браконьеров, передаёт BaigeNews.kz.
Остановлен автомобиль марки УАЗ Хантер. В нём обнаружены 53 туши зайцев, охотничье ружьё 12-го калибра, прожектор и шесть патронов.
По данному факту Сырдарьинским РОП зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 337 УК РК - Незаконная охота.
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