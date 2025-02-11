  • 11 Февраля, 15:43
  • BAIGENEWS

Браконьеров с рогами сайгаков задержали в Кызылординской области

Начато досудебное расследование.

Сегодня, 15:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
t.me/qazfwc Сегодня, 15:29
Сегодня, 15:29
53
Фото: t.me/qazfwc

Факт браконьерства выявили инспекторы РГКП "ПО Охотзоопром" и сотрудники местного Управления полиции в ходе рейда в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.

При осмотре остановленного на трассе автомобиля марки "ВАЗ-2107" обнаружено 35 рогов сайгаков. Их изъяли в качестве вещественных доказательств.

По факту начато досудебное расследование в соответствии с частью 1-1 статьи 339 Уголовного кодекса РК.

Самое читаемое

Наверх