Факт браконьерства выявили инспекторы РГКП "ПО Охотзоопром" и сотрудники местного Управления полиции в ходе рейда в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.

При осмотре остановленного на трассе автомобиля марки "ВАЗ-2107" обнаружено 35 рогов сайгаков. Их изъяли в качестве вещественных доказательств.

По факту начато досудебное расследование в соответствии с частью 1-1 статьи 339 Уголовного кодекса РК.