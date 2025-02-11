Браконьеров с рогами сайгаков задержали в Кызылординской области
Начато досудебное расследование.
Сегодня, 15:29
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Сегодня, 15:29Сегодня, 15:29
53Фото: t.me/qazfwc
Факт браконьерства выявили инспекторы РГКП "ПО Охотзоопром" и сотрудники местного Управления полиции в ходе рейда в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.
При осмотре остановленного на трассе автомобиля марки "ВАЗ-2107" обнаружено 35 рогов сайгаков. Их изъяли в качестве вещественных доказательств.
По факту начато досудебное расследование в соответствии с частью 1-1 статьи 339 Уголовного кодекса РК.
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