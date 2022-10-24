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  • Браконьеров с четырьмя мешками рыбы задержали в Актюбинской области
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 18:42
138
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Браконьеров с четырьмя мешками рыбы задержали в Актюбинской области

Мужчины ловили рыбу сетями.

Сотрудники полиции в районе Каргалинского водохранилища Актюбинской области задержали троих рыбаков, у которых изъяли четыре мешка рыбы разных видов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В общей сложности в мешках было 176 килограмм рыбы: 87 щук, четыре карпа, три леща, один карась.

"Установлено, что задержанные ловили рыбу сетями. Полицейские изъяли сети и удочки, надувную лодку, а также автомашину ВАЗ-21214 с прицепом. По данному факту начато досудебное расследование", — сообщили в полиции.

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#браконьеры
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:42
138
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