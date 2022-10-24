Браконьеров с четырьмя мешками рыбы задержали в Актюбинской области

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Мужчины ловили рыбу сетями.

Сотрудники полиции в районе Каргалинского водохранилища Актюбинской области задержали троих рыбаков, у которых изъяли четыре мешка рыбы разных видов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В общей сложности в мешках было 176 килограмм рыбы: 87 щук, четыре карпа, три леща, один карась.