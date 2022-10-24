Лента новостей
- "В стиле Кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 18:54 39
- Браконьеров с четырьмя мешками рыбы задержали в Актюбинской области 18:42 83
- Как правильно наблюдать за затмением солнца, рассказали специалисты 18:00 182
- Президент поручил обеспечить бесперебойную работу энергетической системы в Казахстане 17:38 162
- Казахстанские военные пригласили своих вторых половинок на офицерский бал 17:31 197
- О самых распространённых онкозаболеваниях рассказала казахстанский врач 16:57 224
- 19 тысяч библиотекарей работают в Казахстане 16:28 405
- Казахстанские миротворцы вернулись из Ливана 16:02 309
- Какие промышленные и соцобъекты откроются ко Дню Республики в Казахстане 15:33 225
- Прогноз казахстанского астролога: что ждёт знаки зодиака в солнечное затмение 15:04 1602
- Автовоз с шестью новыми иномарками перевернулся в Акмолинской области 14:36 1059
- Жители смогут узнать о планах по застройке Астаны на ближайшие 13 лет 14:21 366
- Мёртвого младенца нашли на свалке в Актюбинской области 14:09 441
- Вид на жительство в Казахстане планируют предоставлять за инвестиции в 300 тысяч долларов 13:58 232
- Из-за аварии на ТЭЦ жители Риддера остались без отопления 13:35 332
- Наши в Швейцарии: как казахстанские школьники выиграли Всемирный чемпионат по робототехнике 13:13 740
- Открыты 227 общественных приёмных кандидата Токаева 12:50 316
- Волшебную "Жизель" представила "Астана Опера" 11:45 412
- Новое радио начало вещать в Казахстане 11:24 599
- Казахстанцы завоевали три медали молодёжного чемпионата мира по вольной борьбе в Испании 10:48 627
- Снизилась суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане 10:11 486
- Как проверить себя в списках избирателей, напомнили в Центризбиркоме 09:49 483
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 08:57 564
- WhatsApp запустит групповые звонки по ссылке 08:32 408
- Автомобилистов Петропавловска попросили переобуться 07:41 493
- В Турции официально прокомментировали скандал с флагом Казахстана на чемпионате мира 06:32 6088
- Более 50 автомобилей с флагами проехались по дорогам Алматы 05:23 659
- Девочки-тройняшки родились в Таразе 04:16 649
- Странную установку дорожных знаков заметили в пригороде Актау 03:24 560
- Скрипачка из Казахстана стала лауреатом престижного конкурса в Польше 02:10 967
- Почти сутки тушили крупный лесной пожар в Абайской области 01:05 551
- "Барыс" проиграл аутсайдеру после домашнего позора в КХЛ 00:17 555
- Крышу здания отдела образования унесло в Павлодарской области 23.10.2022 525
- На 95% завершен ремонт дороги близ рынка Алтын Орда 23.10.2022 403
- Семь медалей чемпионата Азии завоевала казахстанская сборная по маутинбайку 23.10.2022 408
- Рассылку о задержании сотрудника ДЭР с пистолетом прокомментировали в АФМ 23.10.2022 562
- Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана 23.10.2022 410
- До и после: опубликовано видео из пострадавшего от пожаров села Костанайской области 23.10.2022 367
- Телесериал "Коркыт ата" начали снимать в Казахстане 23.10.2022 419
- Забег аксакалов и долгожданное новоселье: акмолинцы отмечают День Республики 23.10.2022 546
- Цены на продукты и дефицит ученических мест: о чём говорят кандидаты со своими избирателями 23.10.2022 498
- "Нужно это всё контролировать". Видеорепортаж со встречи партии "Байтақ" с жителями в районе Малого Талдыколя 23.10.2022 426
- По-спортивному отмечают День Республики алматинцы 23.10.2022 433
- Козью ферму открыл семиклассник в Павлодарской области 23.10.2022 797
- Председатель Центра непартийного наблюдения встретился с руководителями штабов кандидатов 23.10.2022 414
- Серебро и бронзу завоевали казахстанские шахматистки в Италии 23.10.2022 530
- Раненого пеликана спасли нефтяники в Мангистау 23.10.2022 391
- Военный самолёт упал на дом в Иркутске 23.10.2022 944
- Японские красавицы и ключи от новой жизни: в Семее отмечают День Республики 23.10.2022 12942
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием 23.10.2022 430
- Microsoft запустит генератор изображений в своём браузере Edge 23.10.2022 403
- Как День Республики отпразднуют в регионах 23.10.2022 506
- Даулет Ергеш завоевал серебро молодёжного чемпионата мира по вольной борьбе в Испании 23.10.2022 523
- Не дал выпрыгнуть из окна: в Караганде наградили участкового 23.10.2022 937
- "Молодёжь прекрасно знает свои права. Их нельзя заставить выйти на субботник" — студенческий омбудсмен 23.10.2022 716
- Январские беспорядки: экс-руководитель АП рассказал о предложениях Токаеву покинуть страну 23.10.2022 6612
- Императрица мира: пьесу о жене Чингизхана презентовали в Лондоне 23.10.2022 572
- В Генпрокуратуре опровергли сообщения о "согласованных с акиматом" митингах 23.10.2022 426
- Полицейским пришлось сопровождать сотни машин из-за непогоды в Акмолинской области 23.10.2022 743
- Кризис в женском футболе. Почему сборная Казахстана проигрывает 20-й матч подряд 23.10.2022 617
- Казахстанский чемпион WBA нокаутировал мексиканца у него на родине 23.10.2022 745
- Менее 40 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 23.10.2022 437
- 47 новых авто получили акмолинские полицейские 23.10.2022 429
- Просят поискать котёнка: случаи из WhatsApp-рассылок проверяет полиция в Павлодаре 23.10.2022 3240
- Какая погода ждет казахстанцев на праздничных выходных 23.10.2022 731
- Очередное печальное видео с мелеющим Каспийским морем появилось в Сети 23.10.2022 846
- Первая ракетка Казахстана вышла в финал WTA 1000 в Мексике 23.10.2022 491
- Суд вернул ранее отчуждённые земли КазНУ в Алматы 23.10.2022 704
- Победителем кастинга телеведущих признан журналист из Тараза 23.10.2022 571
- Наказали родителей школьников, разгромивших детсад в Атырауской области 23.10.2022 785
- Пользователи WhatsApp могут скрыть свой онлайн-статус 23.10.2022 749
- Полиция расследует избиение воспитанников детсада в Павлодарской области 23.10.2022 514
- Массовую драку учащихся в Алматы прокомментировали в полиции 23.10.2022 1546
- Полицейские Астаны обратились к водителям и пешеходам 23.10.2022 732
- Сельхозярмарку в Астане продлили на день 23.10.2022 602
- Бакытгуль Хаменовой отказали в переводе под домашний арест 22.10.2022 622
- Юноша ранил ножом актюбинца в ТРЦ 22.10.2022 721
- Дороги закрыли из-за снегопада в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях 22.10.2022 913
- "Меня таскали в церковь и просили взять себя в руки". Откровенное интервью с астанчанкой с диагностированной депрессией 22.10.2022 3843
- Казахстан и Белиз планируют ввести безвизовый режим 22.10.2022 540
Сегодня, 18:42
138
Браконьеров с четырьмя мешками рыбы задержали в Актюбинской области
Мужчины ловили рыбу сетями.
Сотрудники полиции в районе Каргалинского водохранилища Актюбинской области задержали троих рыбаков, у которых изъяли четыре мешка рыбы разных видов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
В общей сложности в мешках было 176 килограмм рыбы: 87 щук, четыре карпа, три леща, один карась.
"Установлено, что задержанные ловили рыбу сетями. Полицейские изъяли сети и удочки, надувную лодку, а также автомашину ВАЗ-21214 с прицепом. По данному факту начато досудебное расследование", — сообщили в полиции.
Поделитесь:
-
Hype news
- "В стиле Кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 18:54 39
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 08:57 564
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 776
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 1806
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 1880
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 3172
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 10153
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 4498
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 87366
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 3523
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 2999
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 11765
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 5190
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 1906
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 2269
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 31954
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 3036
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 4104
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 10915
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 9914
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 6882
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 299465
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 7322
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 6714
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 23913
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 7194
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 6999
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 14071
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 9583
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 9233
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 11045
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 27503
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 9072
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 12752
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 20360
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 10693
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 11319
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 8179
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 27978
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 8254
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 347486
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 36690
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 9056
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 9746
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 15608
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 8915
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 48677
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 13832
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 11670
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 10865
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 10068
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 10459
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 12027
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 9610
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 10553
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 9968
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 26988
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 9750
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 10044
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 9638
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 31257
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 188993
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 16552
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 20776
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 11564
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 11955
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 20657
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 7129
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 13008
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 7052
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 9815
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 31873
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 14304
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 7688
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 11651
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 7804
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 24980
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 9862
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 10649
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 9103
-
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 537
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 728
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 499
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 17832
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 684
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 661
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 717
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 5719
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 1343
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 12506
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 10803
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 10795
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 11280
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 10455
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 14685
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 11417
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 12888
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 13868
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13550
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11155
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11532
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 27873
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12487
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 14841
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11576
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 12852
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13514
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14779
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 12938
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 14908
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14426
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15603
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15547
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 32116
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 16006
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 16947
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16635
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17542
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17451
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 26312
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 16896
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24180
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 34924
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18700
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 24269
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23253
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25244
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21294
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 22702
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 20932
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20765
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20665
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36357
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22765
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 20914
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 25770
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 24967
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25310
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24588
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24696
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 26840
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27336
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 26008
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25608
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26291
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 27564
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 25095
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 28462
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 26051
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26676
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27646
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 29425
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 28302
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 27456
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 31392
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 27079
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 30002
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 27671
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 58422
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 29192