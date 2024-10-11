Браконьера с рыбой на 2 млн тенге задержали на Балхаше

Браконьера с поличным задержали карагандинские полицейские на берегу озера Балхаш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники природоохранной полиции совместно с МПС Актогайского района Карагандинской области и инспекторами РГП “Охотзоопром” проводили рейд на береговой кромке Балхаша и они обратили внимание на тяжело гружённый легковой автомобиль, направлявшийся в сторону трассы Алматы — Балхаш.

Полицейские остановили транспортное средство под управлением 36-летнего жителя Балхаша. В салоне машины обнаружили свежевыловленную рыбу – судака, жереха – общим весом 280 килограммов. Сумма нанесённого ущерба составила два миллиона тенге.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи рыбных ресурсов.