Браконьера пытались увести от ответственности в СКО

"Органом уголовного преследования в 2022 году по факту незаконной добычи сибирской косули возбуждено досудебное расследование по статье 337 Уголовного кодекса, после принято решение о прекращении расследования ввиду отсутствия состава уголовного правонарушения. Ущерб, причинённый животному миру составил 1,2 миллиона тенге. Однако органом уголовного преследования меры по возмещению ущерба и привлечению к установленной законом ответственности броконьера не принимались в течение двух лет", - сообщили в прокуратуре.

Надзорным органом незаконно прекращённое досудебное расследование отменено, обеспечена полнота расследования, на основании части 9 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса РК виновное лицо привлечено к административной ответственности.

Одновременно по акту прокурорского надзора уполномоченный орган обратился в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причинённого животному миру.

Районным судом иск о возмещении ущерба удовлетворён в полном объёме. Решение суда в законную силу не вступило.