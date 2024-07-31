Браконьера пытались увести от ответственности в СКО
Сегодня, 15:28
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Сегодня, 15:28Сегодня, 15:28
63Фото: pxhere.com
Специализированная природоохранная прокуратура пресекла в СКО факт увода браконьера, застрелившего косулю, от ответственности, передаёт BaigeNews.kz.
"Органом уголовного преследования в 2022 году по факту незаконной добычи сибирской косули возбуждено досудебное расследование по статье 337 Уголовного кодекса, после принято решение о прекращении расследования ввиду отсутствия состава уголовного правонарушения. Ущерб, причинённый животному миру составил 1,2 миллиона тенге. Однако органом уголовного преследования меры по возмещению ущерба и привлечению к установленной законом ответственности броконьера не принимались в течение двух лет", - сообщили в прокуратуре.
Надзорным органом незаконно прекращённое досудебное расследование отменено, обеспечена полнота расследования, на основании части 9 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса РК виновное лицо привлечено к административной ответственности.
Одновременно по акту прокурорского надзора уполномоченный орган обратился в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причинённого животному миру.
Районным судом иск о возмещении ущерба удовлетворён в полном объёме. Решение суда в законную силу не вступило.
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