Браконьер наловил рыбы почти на 3 млн тенге в Жетысу, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе рейдовых мероприятий природоохранной полицией был задержан житель Каратальского района, который пытался незаконно провезти 400 кг рыбных ресурсов.

"При проверке багажного отсека автомобиля обнаружено 400 кг рыбы, на транспортировку которой отсутствовали соответствующие документы. Предварительный ущерб составил 2,8 млн тенге. По факту незаконной добычи рыбных ресурсов начато расследование и выясняются все обстоятельства", – отметил начальник природоохранной полиции Ринат Парманов.

Полиция призывает соблюдать природоохранное законодательство и беречь природу.



