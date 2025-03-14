Количество заключённых браков в Казахстане увеличилось, а уровень разводов, несмотря на определённые колебания, остаётся на относительно стабильном уровне. Об этом заявили в Бюро нацстатистики по итогам анализа данных за 2024 год, передаёт BaigeNews.kz.

Растущий интерес к браку

В прошлом году в Казахстане было зарегистрировано 123,6 тыс. браков — на 2,2% больше, чем в 2023-м году. Это свидетельствует о стабильно высоком интересе к созданию семейных союзов в стране. Коэффициент брачности составил 6,13 на 1000 человек.

Лидерами по коэффициенту брачности стали Астана (7,34 на 1000 человек), Алматинская область (6,98) и область Ұлытау (6,70). На другом конце спектра находится Западно-Казахстанская область с самым низким показателем — всего 5,58 на 1000 человек.

Средний возраст и повторные браки

Средний возраст вступления в первый брак составил 27,9 лет для мужчин и 25,2 года для женщин. Это подтверждает тенденцию поздних браков, особенно в городах, где люди часто откладывают создание семьи на более поздний возраст.

Интересен и состав зарегистрированных браков: 78% мужчин и 79,1% женщин вступили в брак впервые. В то же время, около 20% браков являются повторными.

Сезонность браков

Как и в предыдущие годы, летом наблюдается пик заключений браков. В июне было зарегистрировано 11 675 браков, в июле — 13 739, а в августе — 12 936. Очевидно, тёплые месяцы остаются наиболее популярным временем для создания семейных союзов.

Этнический состав браков

Значительная часть браков в Казахстане носит моноэтнический характер. Так, 81,8% всех зарегистрированных браков были моноэтническими, а 18,2% — межэтническими. Это отражает сохранение традиционных семейных ценностей, при этом рост межэтнических браков свидетельствует о растущем уровне культурного обмена и разнообразия в стране.

Разводы: статистика и региональные особенности

В 2024 году в Казахстане было зарегистрировано 40,5 тыс. разводов. Коэффициент разводимости составил 2,01 на 1000 человек. Самыми "разводимыми" регионами стали Восточно-Казахстанская область (3,12 на 1000 человек), Карагандинская (3,11) и Павлодарская (3,09) области.

В Туркестанской области уровень разводов оказался на минимальном уровне — 0,90 на 1000 человек.

Наибольшее количество разводов (35%) пришлось на пары, состоящие в браке от 1 до 4 лет. Среди разводов 25% были у тех, кто прожил в браке от 5 до 9 лет. Около 8% разводов приходится на первый год семейной жизни.