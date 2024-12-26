Бозумбаев о крушении самолёта в Актау: Мы никакой версии ни от какой страны не получали
В Сети появилось множество слухов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев прокомментировал версии причины крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы находимся в постоянном контакте. Каждые два часа с азербайджанскими коллегами общаюсь, никто никаких версий мне ещё не сказал. Официально мы никакой версии ни от какой страны не получали – ни от России, ни от Азербайджана. Сегодня поэтому опровергнуть какую-то версию или склониться к какой-то версии невозможно и было бы безответственно. Мы должны чётко это себе представлять", - сказал Бозумбаев на брифинге.
Трагедия с лайнером произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.
38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.
Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. Среди пассажиров: шесть граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, три гражданина Кыргызстана, 16 граждан России. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.
В Актау прилетели представители правительства Азербайджана.
Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.
В Азербайджане был объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.
В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.
Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.
На месте трагедии 25 декабря найден один чёрный ящик. О причинах происшествия власти пока говорить отказываются.
Казахстанцы сдают кровь для пострадавших.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов посетил посольство Азербайджана в Астане и оставил запись в Книге соболезнований.
На месте крушения самолёта в Актау найдены два бортовых самописца.
Самое читаемое
- Самолет упал рядом с Актау: блогера задержала полиция в Мангистау
- Что происходило в упавшем близ Актау самолёте во время крушения - видео
- Вы не представляете, в каком они состоянии - члены комиссии о погибших в авиакатастрофе в Актау
- Азербайджан сделал заявление по авиакатастрофе в Актау
- Самолёт упал близ Актау: стал известен полный список пассажиров