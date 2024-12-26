Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев прокомментировал версии причины крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы находимся в постоянном контакте. Каждые два часа с азербайджанскими коллегами общаюсь, никто никаких версий мне ещё не сказал. Официально мы никакой версии ни от какой страны не получали – ни от России, ни от Азербайджана. Сегодня поэтому опровергнуть какую-то версию или склониться к какой-то версии невозможно и было бы безответственно. Мы должны чётко это себе представлять", - сказал Бозумбаев на брифинге.

Трагедия с лайнером произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.

38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.

Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. Среди пассажиров: шесть граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, три гражданина Кыргызстана, 16 граждан России. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.

В Актау прилетели представители правительства Азербайджана.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

В Азербайджане был объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.

В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.

Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.

На месте трагедии 25 декабря найден один чёрный ящик. О причинах происшествия власти пока говорить отказываются.

Казахстанцы сдают кровь для пострадавших.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов посетил посольство Азербайджана в Астане и оставил запись в Книге соболезнований.

На месте крушения самолёта в Актау найдены два бортовых самописца.