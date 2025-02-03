В Дубае продолжаются международные соревнования The UAE SWAT Challenge 2025. В них принимают участие сотрудники спецподразделений силовых структур из более 100 стран. Бойцы подразделения "Сұңқар" стали лидерами третьего дня турнира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На третьем этапе - "спасение офицера" - сотрудники МВД Казахстана продемонстрировали навыки огневой подготовки и боевую сноровку. Испытание они прошли за 2 минуты 11 секунд.

Напомним, в первый день турнира казахстанская команда "Сұңқар" завоевала "золото". По итогам трёх дней бойцы спецподразделения МВД заняли вторую строчку турнирной таблицы. Также в десятке лидеров другие казахстанские команды силовиков - Национальная гвардия, "Sardar B" (СГО) и две команды КНБ (Arystan Team и SSN Aktau).





