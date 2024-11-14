Бойцы спецназа армий Казахстана и Узбекистана отрабатывают ликвидацию боевиков

В Узбекистане на полигоне "Фориш" Центрального военного округа в Джизакской области началось Тактико-специальное учение Hanjar-2024 (Канжар-2024), которое пройдет до 20 ноября включительно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение казахстанского Министерства обороны.

"Мероприятия предполагают тесное сотрудничество военнослужащих двух стран, обмен практическим опытом проведения специальной операции в городских условиях и ликвидации незаконных вооруженных формирований. Тактико-специальное учение Hanjar-2024 ("Канжар-2024") спланировано в три этапа, включая приведение подразделений специального назначения в высшие степени боевой готовности, их подготовку к боевому применению и совместное проведение специальной операции", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Также в ходе совместных учебно-боевых действий военнослужащие Казахстана и Узбекистана отработают навыки стрельбы из различных видов оружия, ведения боевых действий в местах проживания условного населения, а также проведут подробный анализ операции.

Кроме того, добавили в Минобороны РК, рамках учения также запланированы дни национальной кухни, дружеский футбольный матч и обзорная экскурсия по Самарканду.