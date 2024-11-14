Бойцы спецназа армий Казахстана и Узбекистана отрабатывают ликвидацию боевиков
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В Узбекистане на полигоне "Фориш" Центрального военного округа в Джизакской области началось Тактико-специальное учение Hanjar-2024 (Канжар-2024), которое пройдет до 20 ноября включительно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение казахстанского Министерства обороны.
"Мероприятия предполагают тесное сотрудничество военнослужащих двух стран, обмен практическим опытом проведения специальной операции в городских условиях и ликвидации незаконных вооруженных формирований.
Тактико-специальное учение Hanjar-2024 ("Канжар-2024") спланировано в три этапа, включая приведение подразделений специального назначения в высшие степени боевой готовности, их подготовку к боевому применению и совместное проведение специальной операции", - говорится в официальном сообщении ведомства.
Также в ходе совместных учебно-боевых действий военнослужащие Казахстана и Узбекистана отработают навыки стрельбы из различных видов оружия, ведения боевых действий в местах проживания условного населения, а также проведут подробный анализ операции.
Кроме того, добавили в Минобороны РК, рамках учения также запланированы дни национальной кухни, дружеский футбольный матч и обзорная экскурсия по Самарканду.
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