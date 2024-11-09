Бойцы Нацгвардии спасли жизнь трёхлетней девочке в Туркестане

Военнослужащие воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК спасли жизнь трёхлетней девочке, у которой случился судорожный приступ прямо в автомобиле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Из автомобиля марки "Volkswagen" выбежал мужчина с маленькой девочкой на руках и в панике обратился за помощью к прохожим. Не раздумывая, на помощь пришли гвардейцы, находившиеся неподалеку. Рядовой Нурболат Сейсенбеков приступил к оказанию первой медицинский помощи, а в это время сержант Жанболат Дуйсенбай вызвал карету скорой помощи.

Своевременно оказанная первая медицинская помощь, позволила стабилизировать состояние девочки до прибытия медиков.

"Мы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Это наша работа и наша ответственность", — подчеркнул рядовой Нурболат Сейсенбеков.

Семья девочки поблагодарила военнослужащих за оперативность и профессионализм.

"Мы не знаем, что бы сделали без них. Они — настоящие герои", — сказала мать девочки.

Позже родители спасенной девочки прибыли в третий батальон оперативного назначения воинской части 6506 дислоцированной в городе Туркестан для того, чтобы лично поблагодарить военнослужащих.