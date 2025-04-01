Парадные расчёты МЧС прибыли в Астану из Караганды, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает МЧС, военнослужащие завершили подготовку к параду, посвящённому к 80-летию Победы в Караганде. И, согласно плану, перед главной церемонией бойцы МЧС продолжат оттачивать элементы строевой подготовки в столице. Подготовка к торжественному шествию будет организована совместно с личным составом и техникой силовых структур РК.

Напомним, 7 мая 2025 года в столице Казахстана состоится военный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества.

Особенностью шествия в этом году станет прохождение колонн в форме военных лет, а также впервые пронесение боевых знамён воинских частей, сформированных на территории Казахстана. Это событие станет важным символом единства, чтобы отдать дань уважения героическому прошлому страны.

Количество участников парада составит 4,5 тысячи человек, включая историческую часть, также будет организован показ вооружения и военной техники.

Аэропорт Астаны предупредил о возможных изменениях в расписании авиарейсов в период подготовки и проведения военного парада.

Ранее в Астану для участия в параде прибыли более 170 военнослужащих, прошедших отбор в бригаде морской пехоты регионального командования "Запад", а также более 150 военнослужащих Военно-морских сил Актауского гарнизона.