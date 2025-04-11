В жилом массиве "Промышленный" в Астане произошел тревожный инцидент — бойцовская собака напала на женщину, причинив ей серьезные травмы. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях, прикрепив к публикации видео с предполагаемой собакой, передаёт BaigeNews.kz.

"Здравствуйте, уже несколько раз мы сообщили о наличии большого количества бродячих собак в районе жилого массива "Промышленный". Сегодня бойцовская собака напала на женщину и сильно ее покусала. Данную собаку уже много раз видели соседи и жаловались. Необходимо срочно действовать соответствующим органам! По улице страшно ходить!" — говорится в посте.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи выражают обеспокоенность за безопасность жителей района, особенно детей — в микрорайоне расположены три школы.

На публикацию оперативно отреагировал акимат района Сарайшык. В официальном комментарии сообщается, что служба "Астана Ветсервис" оперативно установила владельца бойцовской собаки. В его отношении составлен административный протокол.

Тем не менее, вопрос с большим количеством бродячих собак, о котором упоминают жители, остаётся открытым — представители акимата пока не дали ответа по этой проблеме.

"Ситуация ужасная. Мы боимся отпускать детей на улицу. Почему до сих пор не решается вопрос с бродячими собаками?" — пишут местные жители в комментариях.

Жители призывают городские власти принять срочные меры для обеспечения безопасности и предотвращения подобных случаев в будущем.