Бойцовская собака напала на детей в Актобе

Фото: astanatv.kz

Бультерьер набросился на детей во дворе дома в Актобе. Бойцовская собака была без намордника. А хозяина рядом не оказалось. В результате с множественными укусами ребят доставили в больницу. К счастью, их жизни ничего не угрожает, передаёт телеканал "Астана".

Происшествие случилось накануне в одном из дворов Актобе. Двое детей 10-ти и 15-ти лет играли возле дома, как вдруг на них набросилась собака. Бультерьер был без намордника. А его владельца рядом не оказалось. От гибели детвору спас сосед.

"Успел забежать в подъезд. Дома взял ружье, вставил туда патрон. Когда вышел во двор, собака в этот момент уже побежала к мусорке. Я побежал за ней, она сначала стала убегать, а потом пыталась кинуться на меня. У неё вид жуткий вид, глаза кровью налились. Когда она была примерно на расстоянии двух метров от меня, я выстрелил, ранил её в шею", — рассказал житель Актобе Ерлан Амиргалиев.

Прибывшие на вызов сотрудники ветслужбы усыпили животное. А мальчиков с многочисленными укусами доставили в больницу. К счастью, раны оказались неглубокими. После осмотра детей отпустили домой.

"У 10-летнего повреждение на левом бедре, а у 15-летнего — предплечье, плечо, туловище, левое бедро и голень. Везде покусала собака. Они начали получать антирабическую помощь", — отметил заведующий отделением травматологии и нейрохирургии Центра охраны материнства и детства Актобе Куантай Махамбетов.

Владельца бультерьера установила полиция. За безответственное отношение к животному ему предстоит заплатить более 60-ти тысяч тенге.

В Актобе только после трагической смерти 12-летнего мальчика, которого загрызли собаки, начали борьбу с бродячими псами. Чиновники, ранее ссылавшиеся на то, что не могут ничего предпринять из-за закона о защите животных, теперь экстренно нашли 41 миллион тенге на отлов собак.