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Сегодня, 15:30
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193Фото: Retail.ru
Бойкот столичных курьеров прокомментировали в "Яндекс"
В компании заявили, что бонусы курьерам будут доначислены в ближайшие несколько дней.
Как сообщили в компании "Яндекс", проводилось техническое обновление, передаёт Baigenews.kz.
"Это одно из условий одной из мотивационных программ для курьеров. Все бонусы работникам доставки обещают начислить в ближайшие несколько дней, сумма отобразится в приложении. В случае вопросов там рекомендуют сразу обращаться в службу поддержки", - отметили в "Яндексе".
Сервисы компании продолжают работать как обычно.
Напомним, что несколько десятков курьеров "Яндекса" устроили протест в столице вечером 9 июля. Видео собравшихся на проспекте Кабанбай батыра появилось в соцсетях.
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