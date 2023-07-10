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Retail.ru Сегодня, 15:30
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Сегодня, 15:30
193
Фото: Retail.ru

Бойкот столичных курьеров прокомментировали в "Яндекс"

В компании заявили, что бонусы курьерам будут доначислены в ближайшие несколько дней.

Как сообщили в компании "Яндекс", проводилось техническое обновление, передаёт Baigenews.kz

"Это одно из условий одной из мотивационных программ для курьеров. Все бонусы работникам доставки обещают начислить в ближайшие несколько дней, сумма отобразится в приложении. В случае вопросов там рекомендуют сразу обращаться в службу поддержки", - отметили в "Яндексе".

Сервисы компании продолжают работать как обычно. 

Напомним, что несколько десятков курьеров "Яндекса" устроили протест в столице вечером 9 июля. Видео собравшихся на проспекте Кабанбай батыра появилось в соцсетях. 

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Сегодня, 15:30
193
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