Бойкот столичных курьеров прокомментировали в "Яндекс"

Как сообщили в компании "Яндекс", проводилось техническое обновление, передаёт Baigenews.kz.

"Это одно из условий одной из мотивационных программ для курьеров. Все бонусы работникам доставки обещают начислить в ближайшие несколько дней, сумма отобразится в приложении. В случае вопросов там рекомендуют сразу обращаться в службу поддержки", - отметили в "Яндексе".