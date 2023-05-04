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Бояться, что к нам хлынут китайцы - абсурдно. Эксперты о безвизовом режиме с Китаем
Правительства Казахстана и Китая планируют ввести безвизовый режим на 30 дней для своих граждан в обе стороны. Какие перспективы открывает такое сотрудничество, и как оно скажется на экономике Казахстана, рассказали эксперты корреспонденту BaigeNews.kz.
Член группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК Марат Башимов отметил, что во внешней политике Казахстан строго придерживается принципов Устава ООН.
"Наша страна всегда устанавливает равенство прав и возможностей во всей своей консульской, визовой внешней политике. Страна не делает никакого приоритета, у нас строго выстроены политические отношения взаимовыгодного сотрудничества с Китаем", - заявил он.
Будучи председателем Общественного совета Агентства по противодействию коррупции, Башимов рассказал о постоянных жалобах на очереди на границе с Китаем.
"Было столько жалоб на то, что у нас на границе с этими визами творится коррупция, стоят камазисты с товарами, там криминалитет. С этой точки зрения, такое решение облегчает жизнь казахстанских граждан, уводит от коррупции. Это очень важный аспект", - пояснил Марат Башимов.
Эксперт считает, что введение безвизового режима облегчит бизнес-процессы, деятельность в экономике, здравоохранении и социально-гуманитарной сфере.
"Даже то, что 3 500 китайских студентов учатся в нашей стране, говорит о том, что мы должны свободно пересекать пропускные пункты. Это также облегчает приезд туристов, что выгодно для экономики. Кроме того, безвизовый режим с Китаем никак не повлияет на наши рабочие места и земли. В Конституции мы чётко указали, что земля принадлежит народу, и запретили её продажу. Внесли положение в Земельный кодекс о том, что иностранцы никогда не смогут приобретать нашу землю", - сказал Башимов.
Директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Еркин Тукумов отметил, что Казахстан настроен на серьёзную диверсификацию экономики.
"Нам нужно развивать целые отрасли - это производство, инфраструктура, туризм. Мы не можем развивать всё, закрываясь от всего мира. Мы уже сделали большие шаги в сторону безвизового режима со странами ОЭСР, с наиболее развитыми странами. С Китаем уже есть транзитный безвизовый режим на 14 дней. Они уже до этого могли въезжать спокойно к нам без визы. А сейчас вопрос идёт о взаимном безвизовом режиме до 30 дней, что очень удобно, и большие перспективы открываются для наших стран", - считает эксперт.
По его словам, безвизовый режим с Китаем даст большие преимущества казахстанскому бизнесу.
"Не нужно будет стоять в очередях, заполнять миллионы документов. Сейчас вопрос действительно о беспрепятственном экономическом, торговом диалоге между двумя странами. Это открывает дорогу сотням тысяч наших бизнесменов. Они могут ехать в Китай, брать технологии, привозить в Казахстан, создавать рабочие места. Это только с одной стороны", - говорит Тукумов.
С другой стороны - туризм. По мнению эксперта, весь мир охотится на китайских туристов.
"Китайцы - одни из самых желанных и многочисленных туристов мира. Они оставляют за рубежом десятки миллиардов долларов. Экономики других стран живут, честно говоря, на китайских туристах. Так мы будем развивать наш туристический рынок. А это тоже рабочие места, развитие инфраструктуры, строительство дорог, кампусов, отелей, аэропортов. Это коммуникативный эффект на всю экономику", - добавил он.
Эксперт отметил, что экономика Китая становится одной из крупнейшей в мире, ведь эта страна развита технологически, в инновационном и образовательном плане.
"Бояться, что к нам хлынут китайцы - абсурдно. Потому что уровень той же заработной платы в Китае в разы выше чем в Казахстане. То есть, надо бояться не фиктивной, вымышленной китаефобии, мигрантов, а того, что мы упустим возможность развития отношений с этой страной. Конечно, всё надо делать в рамках закона, в рамках выполнения миграционного законодательства", - сказал Еркин Тукумов.
По мнению эксперта, нашей стране нужно думать о том, как завлечь китайского туриста в Казахстан.
"В этом плане я вижу большой потенциал, но много недоработок. Опять же, китайский турист едет в Японию, США, в ту же Корею, миллионами, а о Казахстане он не знает. Но никаких рисков и угроз я не вижу. Возможно будут какие-то единичные случаи незаконной миграции, но это вопрос наших пограничных, миграционных служб. Они должны регулировать это", - заявил он.
Спикер подчеркнул, что благодаря таким решениям Казахстан становится всё более открытой страной для всего мира, и чувствует себя уверенно.
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