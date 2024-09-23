Бой Жанкоша Турарова в Алматы отменён

Боксёр-профессионал Жанкош Тураров объявил об отмене ближайшего боя в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Бой, запланированный на 28 сентября, перенесён из-за травмы правого плеча, полученной во время тренировки. Я сообщу, когда поединок состоится", - написал спортсмен в Instagram.