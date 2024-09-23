Бой Жанкоша Турарова в Алматы отменён
Сегодня, 22:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:56Сегодня, 22:56
82Фото: instagram.com/zhankoshturarov
Боксёр-профессионал Жанкош Тураров объявил об отмене ближайшего боя в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
"Бой, запланированный на 28 сентября, перенесён из-за травмы правого плеча, полученной во время тренировки. Я сообщу, когда поединок состоится", - написал спортсмен в Instagram.
На ринг Тураров должен был выйти против венесуэльца Корреа Пинто.