  • 23 Сентября, 23:20
  • BAIGENEWS

Бой Жанкоша Турарова в Алматы отменён

Сегодня, 22:56
АВТОР
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instagram.com/zhankoshturarov Сегодня, 22:56
Сегодня, 22:56
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Фото: instagram.com/zhankoshturarov

Боксёр-профессионал Жанкош Тураров объявил об отмене ближайшего боя в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Бой, запланированный на 28 сентября, перенесён из-за травмы правого плеча, полученной во время тренировки. Я сообщу, когда поединок состоится", - написал спортсмен в Instagram.

На ринг Тураров должен был выйти против венесуэльца Корреа Пинто.

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