  • 31 Октября, 20:07
  • BAIGENEWS

Бой Шавката Рахмонова в США отменён

Сегодня, 19:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/shavkatrakhmonov94 Сегодня, 19:50
Сегодня, 19:50
63
Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94

Объявлено об отмене боя казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова с чемпионом промоушна в полусреднем весе Белалом Мухаммадом, передаёт BaigeNews.kz.

"Поединок между Шавкатом Рахмоновым и Белалом Мухаммадом официально отменен", - говорится в публикации на странице команды Dar Pro Team в Instagram.

Спортивные СМИ сообщают, что причиной отмены стало состояние здоровья соперника Рахмонова. Сам боец это пока никак не прокомментировал.

Бой должен был состояться 8 декабря в Лас-Вегасе.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от DAR PRO TEAM (@darteam.kazakhstan)

Самое читаемое

Наверх