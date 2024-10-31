Бой Шавката Рахмонова в США отменён
Сегодня, 19:50
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Сегодня, 19:50Сегодня, 19:50
63Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94
Объявлено об отмене боя казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова с чемпионом промоушна в полусреднем весе Белалом Мухаммадом, передаёт BaigeNews.kz.
"Поединок между Шавкатом Рахмоновым и Белалом Мухаммадом официально отменен", - говорится в публикации на странице команды Dar Pro Team в Instagram.
Спортивные СМИ сообщают, что причиной отмены стало состояние здоровья соперника Рахмонова. Сам боец это пока никак не прокомментировал.
Бой должен был состояться 8 декабря в Лас-Вегасе.
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