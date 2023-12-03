Боулинг с закрытыми глазами сыграли в Астане

Необычное инклюзивное мероприятие организовали в столице – боулинг с закрытыми глазами. Желающие должны были сбивать кегли шаром, но с повязкой на глазах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Главная цель – открытие в себе новых способностей к восприятию окружающего мира. Сбивать кегли с повязкой на глазах. Сегодня это главное условие для всех гостей вечера боулинга.

Необычное мероприятие провели в Астане – день "экстрабилити". Суть заключается в том, чтобы участники приблизились к восприятию мира при полной темноте.

"Мероприятие посвящено к Всемирному Дню инвалидов. Одно из направлений развития инклюзии – "экстрабилити". То есть открытие у здоровых людей новых способностей и возможностей. Люди, когда они закрывают глаза, у них развивается чувствительность, слух, и органы обоняния в пять раз", — рассказал председатель молодёжного общества инвалидов Астаны Мурат Абдумомынов.

Среди игроков в боулинг сегодня и люди с инвалидностью по зрению. Они помогают другим участникам сосредоточиться перед броском мяча, ориентироваться в темноте. Для слепых – это возможность поделиться своими внутренними ощущениями.

Как отмечают организаторы, вечер боулинга в таком формате – это не только возможность интересно провести время. Но и способ развития инклюзивной среды в Казахстане.

"То что мы сегодня играем закрытыми глазами, это такой маленький шаг, чтобы чувствовать людей, которым нужна такая поддержка. Здесь много не нужно, чтобы понять, что чувствуют люди, которые не видят этот мир. Взять повязку и буквально полчаса походить так дома", — отметил депутат маслихата Астаны Бауржан Касымбергебаев.

Сейчас движение "экстрабилити" набирает популярность во всём мире. По словам организаторов, они планируют продвигать эту идею и в нашей стране.