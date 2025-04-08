В Алматы устраняют последствия разрушительного урагана. В Ботаническом саду ветром повалило около 10 крупных деревьев. Некоторые вырвало с корнем, у других обломались верхушки. Пострадали ценные экземпляры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Среди сломанных деревьев специалистам особенно жаль 75-летнюю колючую ель и сосну, которую посадили в 60-х годах прошлого века. Оба растения были в хорошем состоянии.

Ещё одну сосну ветер сломал наполовину, часть кроны нависла над пешеходной тропой. Дерево по частям будут спиливать сотрудники ДЧС.

Пострадала и довольно редкая для города аянская ель.

Специалисты планируют расчистить территорию, оценить аварийные деревья и убрать нависающие ветки за два дня. После этого сад снова откроют для посетителей.

"Кураторы сделали обход коллекционных участков. Составляется протокол на списание. Какие растения погибли, какие нужно в срочном порядке спиливать. У нас есть свой питомник. Выращиваем материал для восстановления посадок. То, что убираем, освобождаются участки, высаживаем новые растения из нашего питомника", - пояснил старший научный сотрудник отдела дендрологии Ботанического сада Владимир Эпиктетов.

Напомним, накануне Алматы пережил природное бедствие. Ливень, град и мощный ветер обрушились на город. Десятки деревьев оказались повалены, некоторые из них рухнули на жилые дома. Ветром повредило кровлю трёх зданий, улицы мегаполиса оказались затоплены. В некоторых районах города произошли перебои с подачей электроэнергии. За день в Алматы выпало до шести миллиметров осадков.