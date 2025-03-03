В Тиране (Албания) завершился крупный международный турнир по видам борьбы. Результатом выступления сборной Казахстана стали восемь медалей, передаёт BaigeNews.kz.

Единственное "золото" завоевала Жамиля Бакбергенова (до 72 килограммов). Эльмира Сыздыкова (до 76 килограммов) в женской борьбе поднялась на третью ступень пьедестала.

В греко-римской борьбе Ерасыл Мамырбеков, Ерсин Абыйр (до 55 килограммов) и Багдат Сабаз (до 67 килограммов) стали третьими.

Вольники также принесли команде три награды. Болат Сакаев (до 86 килограммов) финишировал вторым, а Мухамед Балгабай (до 61 килограмма) и Рустам Мырзагалиев (до 86 килограммов) - третьими.