Борец Ондасын Хамитов завоевал медаль чемпионата мира U20
Сегодня, 22:02
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Сегодня, 22:02Сегодня, 22:02
73Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Ондасын Хамитов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира U20 в Понтеведре (Испания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Он завершил выступление на третьем месте в весовой категории до 60 килограммов.
В схватке за "бронзу" казахстанский борец оказался сильнее японца Кохаку Каназавы. Хамитов выиграл со сч`том 9-0.
Ранее третьими на ЧМ стали казахстанцы Айбек Айтбеков (до 55 кг) и Темирлан Турдакын (до 87 кг).
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