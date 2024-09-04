Борец Ондасын Хамитов завоевал медаль чемпионата мира U20

Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Ондасын Хамитов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира U20 в Понтеведре (Испания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Он завершил выступление на третьем месте в весовой категории до 60 килограммов.

В схватке за "бронзу" казахстанский борец оказался сильнее японца Кохаку Каназавы. Хамитов выиграл со сч`том 9-0.

Ранее третьими на ЧМ стали казахстанцы Айбек Айтбеков (до 55 кг) и Темирлан Турдакын (до 87 кг).