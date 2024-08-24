Борец Едиге Касымбек взял "серебро" чемпионата мира в Аммане
Сегодня, 22:12
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Сегодня, 22:12Сегодня, 22:12
110Фото: olympic.kz
На чемпионате мира по видам борьбы среди молодёжи до 17 лет, который проходит в Иордании, казахстанский вольник Едиге Касымбек стал серебряным призёром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Едиге выступал в весовой категории 110 кг. В финале казахстанец уступил американцу Майклу Мокко.
Ранее "бронзу" в копилку страны принесли вольник Бакдаулет Акимжан, Медина Куанышбек, Анна Стратан и Улдана Тилеухан.
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