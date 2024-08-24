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Борец Едиге Касымбек взял "серебро" чемпионата мира в Аммане

Сегодня, 22:12
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 22:12
Сегодня, 22:12
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Фото: olympic.kz

На чемпионате мира по видам борьбы среди молодёжи до 17 лет, который проходит в Иордании, казахстанский вольник Едиге Касымбек стал серебряным призёром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Едиге выступал в весовой категории 110 кг. В финале казахстанец уступил американцу Майклу Мокко.

Ранее "бронзу" в копилку страны принесли вольник Бакдаулет Акимжан, Медина Куанышбек, Анна Стратан и Улдана Тилеухан.

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