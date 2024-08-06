Борец Демеу Жадраев пробился в 1/4 финала Олимпиады

Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев, выступающий в весовой категории до 77 килограммов, вышел в 1/4 финала Олимпиады в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Его соперником в 1/8 финала был Хаир Алексис Куэро Муньос из Колумбии.

Уже в первом периоде казахстанец повёл со счётом 8-0. В итоге схватка завершилась досрочно - 9-0.

Следующим соперником Жадраева будет Акжол Махмудов из Кыргызстана.