Борец Демеу Жадраев пробился в 1/4 финала Олимпиады
Сегодня, 15:09
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Сегодня, 15:09Сегодня, 15:09
102Фото: olympic.kz
Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев, выступающий в весовой категории до 77 килограммов, вышел в 1/4 финала Олимпиады в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Его соперником в 1/8 финала был Хаир Алексис Куэро Муньос из Колумбии.
Уже в первом периоде казахстанец повёл со счётом 8-0. В итоге схватка завершилась досрочно - 9-0.
Следующим соперником Жадраева будет Акжол Махмудов из Кыргызстана.
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