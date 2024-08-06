Борец Демеу Жадраев поборется за золотую медаль Олимпийских игр
Сегодня, 21:46
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Сегодня, 21:46Сегодня, 21:46
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Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (до 77 килограммов) поборется за золотую медаль Олимпийских игр-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В 1/2 финала казахстанец встречался с Сананом Сулеймановым из Азербайджана.
Жадраев отлично провёл первый период. Он заработал сразу шесть баллов, захватив преимущество в схватке.
В итоге противостояние завершилось со счётом 6-1 в пользу Демеу.
Финал пройдет завтра, 7 августа.
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