Борец Демеу Жадраев поборется за золотую медаль Олимпийских игр

Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (до 77 килограммов) поборется за золотую медаль Олимпийских игр-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В 1/2 финала казахстанец встречался с Сананом Сулеймановым из Азербайджана.

Жадраев отлично провёл первый период. Он заработал сразу шесть баллов, захватив преимущество в схватке.

В итоге противостояние завершилось со счётом 6-1 в пользу Демеу.

Финал пройдет завтра, 7 августа.