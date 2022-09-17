Лента новостей
- Борец Даулет Шабанбай получил олимпийскую медаль спустя 10 лет 12:34 0
- Токаев совершит рабочий визит в Нью-Йорк 12:18 65
- Два человека оказались зажатыми в перевернутой пожарной машине в Павлодарской области 12:11 80
- Папа Римский: Казахстан стал для меня настоящим сюрпризом 11:37 270
- Дети должны учиться в соответствующих условиях — Смаилов 10:42 180
- Пожарный парк вертолётов в Казахстане планируют увеличить втрое 10:29 187
- В МВД рассказали о легализации иностранных авто 09:52 268
- Бекхэм 12 часов отстоял в очереди к гробу Елизаветы II 09:21 510
- Продолжает снижаться суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане 08:46 261
- Головкин оказался тяжелее Канело на 200 граммов 08:19 390
- Родившуюся в Атырау тройню с 21-летней матерью выписали из роддома 07:34 562
- Парк солнечной энергии предложил построить в Атырау венгерский инвестор 06:24 420
- Один спецЦОН закрывают в Алматы 05:37 398
- Код столичного аэропорта NQZ менять не будут - Мининдустрии 04:20 361
- Информслужба по вопросам строительства жилья и ЖКХ появилась в Казахстане 03:26 477
- Золото завоевала казахстанская шахматистка на чемпионате мира 02:41 647
- Кыргызстан заявил о больших потерях среди военных в ходе перестрелки на таджикской границе 01:34 1127
- Пресечена попытка кражи дизтоплива с АНПЗ 00:30 428
- "Барыс" проиграл омскому "Авангарду" 16.09.2022 550
- Спасение детей от падения из окна попало на видео в Шымкенте 16.09.2022 595
- Земля уходит из-под ног: сельчане требуют остановить взрывы в Жамбылской области 16.09.2022 636
- Казахстанка вышла в финал чемпионата мира по художественной гимнастике 16.09.2022 538
- Стратегические инициативы президента определят будущее Казахстана — эксперты о послании 16.09.2022 398
- Вторые сутки тушат пожар в Атырауской области 16.09.2022 498
- Какой будет погода в Казахстане 17 сентября 16.09.2022 580
- Казахстан поддержал инициативу Ирана организовать совместные исследования известных исторических личностей 16.09.2022 588
- Вопросы региональной безопасности обсудил с премьер-министром Пакистана Токаев 16.09.2022 623
- Оружейный схрон на свалке нашли транспортные полицейские в Алматинской области 16.09.2022 499
- В Китае сгорел небоскреб China Telecom: внутри находились люди 16.09.2022 3030
- "Конь не валялся": почему алматинский ипподром никому не нужен? 16.09.2022 636
- Зооволонтёры просят помощи. Как спасали животных от пожара в Костанайской области 16.09.2022 500
- Почти 100 тысяч незадекларированных долларов изъяли при попытке вывоза – АФМ 16.09.2022 495
- Что изменилось в системе ОСМС, рассказали в фонде 16.09.2022 522
- Фонд "Қазақстан халқына" возместит сгоревшее имущество пострадавшим в Костанайской области 16.09.2022 629
- На что следует потратить средства из фонда "Қазақстан халқына"? Предложения экспертов 16.09.2022 516
- Стартует новый этап приёма документов на конкурс по привлечению учителей в регионы с нехваткой кадров 16.09.2022 828
- "Я хотел поменять свою судьбу": 75-летний марафонец из Кызылорды покоряет новые вершины 16.09.2022 537
- О чём Токаев говорил на ШОС. Главное 16.09.2022 594
- За поставку ИВЛ в пандемию налоговики пытались взыскать 51 миллион тенге штрафов 16.09.2022 766
- Оскандалившийся аким Мангистауского района подал в отставку 16.09.2022 641
- "Политические изменения не допустят узурпации власти" — депутаты парламента 16.09.2022 437
- Прошёл период стагнации — депутаты о поправках в Конституцию 16.09.2022 515
- Программа "Береги жизнь" будет принята в Минобороны после гибели срочников 16.09.2022 545
- Принятый пакет реформ замыкает процесс трансформации политической системы - Ерлан Карин 16.09.2022 567
- Сотрудники "Казпочты" потребовали повышения зарплаты 16.09.2022 656
- Свыше полутора миллиона гектаров сельхозземель вернули государству при содействии AMANAT 16.09.2022 514
- 11 миллионов тенге заплатили казахстанцам за сообщения о невыдаче фискального чека 16.09.2022 629
- В Самарканде начался Саммит Совета глав государств ШОС в узком составе 16.09.2022 511
- Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана вновь обострилась 16.09.2022 512
- Хотела подарить внукам: пенсионерка похитила POS-терминал, приняв его за телефон 16.09.2022 630
- Парламент вернул столице прежнее название Астана 16.09.2022 874
- Казахстан перешел к новой демократической модели 16.09.2022 845
- На месяц продлили ремонт моста по Сарайшык в Нур-Султане 16.09.2022 479
- Уголовное дело завели за фиктивное лечение инвалидов в Карагандинской области 16.09.2022 477
- Казахстанка второй раз подряд взяла "серебро" на чемпионате мира по женской борьбе 16.09.2022 715
- Где и во сколько казахстанцы могут посмотреть бой Головкина и "Канело" 16.09.2022 1934
- Головкин сделал финальное заявление перед третьим боем с "Канело" 16.09.2022 1662
- Актауский суд разрешил уволить бастующих работников скорой помощи 16.09.2022 1547
- Число заразившихся COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане 16.09.2022 503
- Лесные пожары в Костанайской области: признаков диверсии не установлено 16.09.2022 522
- Оправданная судом Костаная полковник полиции восстановлена на службе 16.09.2022 4185
- Казахстанских солдат срочной службы поощрили за ролики в TikTok 16.09.2022 665
- В Украине зафиксировали первый случай оспы обезьян 16.09.2022 536
- Акимат Актюбинской области опроверг дефицит газа в регионе 16.09.2022 494
- Астанчан просят принимать участие в подготовке своего дома к отопительному сезону 16.09.2022 539
- Маралы попали в фотоловушку в Алматинской области 16.09.2022 555
- "Барыс" выиграл второй матч подряд в КХЛ 15.09.2022 1308
- В Казахстане запущена система учета реализации дизельного топлива на АЗС 15.09.2022 773
- Выход Казахстана из ОДКБ: в МИД сделали заявление о рассылке в соцсетях 15.09.2022 2780
- Лучшие юристы и бухгалтеры Алматы встретятся с 10 тысячами горожан 15.09.2022 1287
- Токаев, Путин и Мирзиёев посадили деревья в Самарканде 15.09.2022 2448
- Заморозки ожидают в восьми областях Казахстана 15.09.2022 1201
- Какие мероприятия пройдут в День города в Алматы 15.09.2022 2036
- Call-центр для жалоб на завышенные цены открыли в Казахстане 15.09.2022 1178
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 3137
- Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд 15.09.2022 1164
- Токаев подарил Папе Римскому домбру 15.09.2022 1121
- Выбран фильм кандидат на "Оскар" от Казахстана 15.09.2022 1306
- Всё перевели в электронный формат - Саткалиев о прозрачности закупок в "Самрук-Казына" 15.09.2022 1271
- "Нужно влюбиться в язык!" Лайфхаки по изучению казахского от умницы и красавицы Серафимы 15.09.2022 2161
Борец Даулет Шабанбай получил олимпийскую медаль спустя 10 лет
Казахстанского борца вольного стиля Даулета Шабанбая наградили бронзовой олимпийской медалью "Лондон-2012", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Торжественное вручение награды состоялось на чемпионате мира по видам борьбы в сербском Белграде. Спортсмен получил медаль из рук главы Объединенного мира борьбы (UWW), члена Исполкома МОК Ненада Лаловича.
"Дорогие друзья, мой родной народ, мой Казахстан. Наконец, слава Аллаху, я получил эту медаль, которую так долго ждал! Я очень благодарен Международному Олимпийскому комитету, господину Ненаду Лаловичу, президенту Объединенного мира борьбы, руководству Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан, Национальной федерации.
Мне очень приятно что все поздравили меня лично. Пусть наши спортсмены будут чемпионами. Готовьтесь ребята!", - озвучил Даулет Шабанбай.
Казахстанского борца в Белграде сопровождали представители Национального Олимпийского комитета Казахстана и его отец Еркин Шабанбай.
"Награда Даулета даже через десять лет является воплощением усилий и мастерства спортсмена, а также эффективной работы всей команды. Ее нельзя недооценивать. Она в истории, как и законное третье место нашего борца. Выражаю благодарность Объединенному миру борьбы за организацию передачи олимпийской медали",- прокомментировал генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков.
Спортсмен вошел в число призеров Олимпийских Игр после перераспределения наград. На Олимпиаде в Лондоне Даулет Шабанбай завершил выступление в весовой категории до 120 килограммов на пятом месте. Однако позже, в 2019 году, после перепроверки допинг-проб грузинский борец Давид Модзманашвили и Артур Таймазов (Узбекистан) были уличены в использовании запрещенных препаратов.
После всех разбирательств было принято решение дисквалифицировать указанных спортсменов, а также аннулировать их результаты, показанные на Олимпиаде в Лондоне.
Таким образом, Даулет Шабанбай был признан бронзовым призером Игр. Комейл Гасеми (Иран) и Билял Махов разделили первую строчку пьедестала, а Тервел Длагнев из США вместе с казахстанцем переместился на третье место.
Отметим, что Даулет Шабанбай является четырехкратным бронзовым призером чемпионата Азии (2008, 2009, 2011, 2014). Также в 2014-ом году он стал обладателем серебряной медали Азиатских игр.
-
Hype news
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 3137
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 3600
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 2690
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 1859
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 2398
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 3952
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 1667
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 2450
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 1799
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 18915
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 1660
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 2182
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 1758
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 22937
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 180003
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 8550
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 12151
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 3645
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 4085
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 12714
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 3358
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 9282
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 3274
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 5979
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 28040
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 10518
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 3973
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 7820
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 4099
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 21089
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 6080
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 6780
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 5247
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 10617
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 6000
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 4847
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 4949
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 8671
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 5099
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 4730
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 7231
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 4984
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 12890
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 4783
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 4909
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 4814
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 7247
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 4991
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 5441
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 6106
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 6039
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 5857
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 5503
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 7608
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 6719
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 7324
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 7600
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 9765
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 13478
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 9135
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 9906
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 8386
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 11811
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 7779
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 9184
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 11357
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 10035
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 9820
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 8274
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 10159
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 8468
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 18480
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 11410
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 10782
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 11208
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 11588
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 10915
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 10886
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 11507
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 12069
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 8938
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 7763
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 7832
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 8137
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 7512
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 11676
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 8397
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 10215
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 11237
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 11048
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 8785
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 9018
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 24169
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 9964
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 12069
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 9079
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 10509
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 11073
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 12139
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 10489
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 12481
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 11988
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 13098
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 13113
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 29523
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 13563
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 14362
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 14244
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 14542
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 14998
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 23044
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 14515
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 21768
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 32272
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 16291
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 20542
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 20628
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 22789
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 18849
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 20079
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 18166
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 18245
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 18141
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 33610
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 19989
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 18532
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 22871
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 22512
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 22808
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 22089
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 22164
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 24290
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 24915
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 23544
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 23094
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 23829
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 24231
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 22772
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 25215
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 23587
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 24167
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 25262
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 26594
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 25868
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 25107
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 28154
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 24785
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 27623
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 25334
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 56089
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 26845
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 25963
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 27181
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 25568
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 25897
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 25881
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 25648
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 27459
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 26255
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 28088