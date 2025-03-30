Борец Болат Сакаев одолел соперника из Китая и вышел в финал ЧА в Иордании
Поединок завершился досрочно.
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Вольник из Казахстана Болат Сакаев пробился в финал чемпионата Азии по борьбе, который проходит в Аммане. В полуфинале весовой категории до 86 кг он уверенно победил китайца Цао Нана, завершив поединок досрочно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Таким образом, в финале континентального первенства выступят сразу два казахстанских борца. Ранее в решающую стадию соревнований пробился Нуркожа Кайпанов (до 74 кг).
Не повезло другому представителю Казахстана Азамату Даулетбекову (до 92 кг) — в полуфинале он уступил иранцу Амирхосейну Фирузпурбандпею. Теперь ему предстоит бороться за бронзовую медаль.
А вот для Мухамеда Балгабая (до 61 кг) и Нурсултана Азова (до 125 кг) чемпионат завершился после стартовых раундов.
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