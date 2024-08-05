Борец Алимхан Сыздыков пробился в 1/4 финала Олимпийских игр
Сегодня, 18:50
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Сегодня, 18:50Сегодня, 18:50
156Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Алимхан Сыздыков (до 130 килограммов) успешно стартовал на Олимпийских играх-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В 1/8 финала Сыздыкову противостоял Алин Чирариу из Румынии. Схватка завершилась победой казахстанского "классика" со счётом 3-1.
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