  • 5 Августа, 19:46
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Борец Алимхан Сыздыков пробился в 1/4 финала Олимпийских игр

Сегодня, 18:50
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olympic.kz Сегодня, 18:50
Сегодня, 18:50
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Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Алимхан Сыздыков (до 130 килограммов) успешно стартовал на Олимпийских играх-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В 1/8 финала Сыздыкову противостоял Алин Чирариу из Румынии. Схватка завершилась победой казахстанского "классика" со счётом 3-1.

 

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