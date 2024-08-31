Борьба за место ожидает родителей учеников из-за роста дефицита школ

Развитие инфраструктуры среднего образования в Казахстане не поспевает за ростом населения. Уже сегодня дефицит ученических мест в стране превысил 260 тысяч. А в школах мегаполисов и густонаселённых регионов республики дети вынуждены учиться в три смены. Родители школьников опасаются за качество знаний, получать которые приходится в стеснённых условиях. Между тем, эксперты обеспокоены нынешними темпами строительства новых школ. Говорят, если ничего не менять, уже через 10 лет дефицит мест увеличится до миллиона, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Уже завтра в Казахстане отметят День знаний и начнётся новый учебный год. А за школьные парты, по данным министерства просвещения, сядут более 3,9 миллиона юных казахстанцев.

Среди них и дети жительницы столицы Светланы Канафиной. Многодетная семья купила квартиру на окраине столице по государственной программе. Женщина воспитывает четверых детей, трое из которых – школьники. Вот уже третий год они будут вынуждены добираться до учебного заведения, преодолевая несколько остановок. Ездить придётся в соседний район, где и находится ближайшая к ним школа. В их микрорайоне, рассказывает астанчанка, власти города построить школу так и не удосужились, несмотря на то, что дома возведены практически за городом. А квартиры здесь купили преимущественно семьи с детьми.

"Мы купили квартиру по льготной ипотеке в новом микрорайоне "Ак Отау" на окраине столицы. Обещали, что через год сдадут школу, но прошло уже 2,5 года, так и не построили. В итоге дети вынуждены ездить в соседнюю школу, добираться им приходится на автобусе, причём несколько остановок. Теперь говорят, что школу сдадут в эксплуатацию в конце года, но как зимой переводить детей? Всё это время они вынуждены в мороз и в дождь добираться, стоять на остановке. Каждый раз переживаю", – негодует жительница Астаны.

Проблема переполненности и нехватки школ особенно актуальна в столице. За последние 10 лет население главного города страны увеличилось на 46%. Если верить прогнозам, к 2035 году в Астане будут проживать 2,3 миллиона человек. Между тем, в одном из столичных Instagram-пабликов родители оставили обращение, в котором посетовали на то, что их детям придётся учиться в третью смену.

"В 74-й школе-гимназии учеников четвёртого класса, а это дети 8-9 лет, поставили в третью смену обучения. Это с 15:30 до 21:00 часа. Зимой в это время как добираться детям обратно из школы? Мороз усиливается в это время, и темно уже на улице. Какие знания они будут получать в вечернее время, холодные и голодные? Освоение будет нулевое, иммунитет будет падать вследствие такого стресса. Кто будет отвечать за безопасность детей? Администрация школы не реагирует, по санитарным нормам это нарушение – ставить детей 8-9 лет в третью смену", – возмущается автор публикации.

Родители просят столичное управление образования обратить внимание на эту проблему. Впрочем, нередко в одном кабинете могут обучаться по 40 и более учеников. А в школах города уже давно существуют классы, которые носят последние буквы алфавита. Нагрузка ложится хрупкие плечи учителя, поскольку объяснить материал и опросить 40 детей за один урок крайне сложно. Ещё сложнее педагогам младшего звена: как правило, дети приходят в школу с разным уровнем подготовки, поэтому найти индивидуальный подход к каждому ребёнку задача нелёгкая.

По подсчётам аналитиков, за последние 15 лет количество школьников в Казахстане увеличилось на 1,3 миллиона человек. При этом количество школ, наоборот сократилось на более, чем сотню. По словам директора компании Dasco Strategy Александры Молчановской, на лицо дефицит мест, переполненность классов, давка в школах, трёхсменное обучение и, как результат, снижение качества образования. Они провели исследование, чтобы рассчитать, сколько ученических мест в ближайшее десятилетие будет не хватать в республике.

"Если ничего не делать, через десятилетие дефицит мест в школах страны увеличится до одного миллиона. Если оценивать нынешние темпы строительства, проблема в ближайшие 10 лет не решится. А учитывая демографические и миграционные процессы, наоборот, только увеличится на 450 тысяч мест. По нашим оценкам, в стране нужно построить как минимум тысячу учебных заведений. В основном потребуются новые школы в южных регионах, включая города Алматы и Шымкент", -–считает эксперт.

Основную нагрузку, продолжает Александра Молчановская, будут испытывать городские школы, потому что численность учеников в них за 10 лет увеличится на 20% до почти трёх миллионов. Основную нагрузку ощутят города республиканского значения. По информации министра просвещения Гани Бейсембаева, который в августе отчитывался о готовности к новому учебному году в правительстве, в стране насчитывается 7 589 школ.

"Для искоренения трёхсменного обучения и дефицита ученических мест в текущем году запланировано строительство 302 новых школ. Уже в августе до начала учебного года введут первые 20 объектов по нацпроекту "Комфортная школа", – отрапортовал на заседании правительства глава профильного ведомства.

Между тем, места в комфортных школах, распахнувшихся в столице, родители вынуждены были буквально отвоёвывать. Видео давки при приёме документов в 101-ю школу, которая находится в районе Нура, опубликовали известные Instagram-паблики.

Документы принимали в другом учебном заведении. Педагогам пришлось работать с 8 утра до 18 часов вечера без перерыва на обед. Уже в первый день приёма заявлений стало известно, что в школу зачислят 4000 детей, которые будут учиться в две смены. Оказалось, что школьников в застраивающемся новом районе намного больше, к тому же часть родителей решили перевести в новую школу своих детей из других учебных заведений. Для порядка организовали очередь. Астанчанка Алия Бауржанова рассказывает, что отстояла за открепительными талонами шесть часов. Забрав документы с прежней школы, пришлось прождать ещё два часа, чтобы сдать документы на зачисление в новую школу. По её словам, всё это время в очереди были слышны скандалы, а на лестнице была давка.

"Нам учителя говорили, что принимать документы будут до конца августа, но мы, конечно же, понимали, что 4000 мест займут буквально за несколько дней, поэтому уходить никто не собирался. Сидели часами под палящим солнцем. Хорошо, что хоть скамейки поставили во дворе школы. Я в очереди за талоном была под номером 1604. Как получила талон, сразу же записалась во вторую очередь, была 207. На машине быстро съездила в прежнюю школу, удалось до 18 часов вечера сдать документы", – делится жительница мегаполиса.

Чтобы оценить необходимый объём финансирования для строительства школ, аналитики Dasco Strategy подсчитали, сколько в среднем обходится бюджету одна комфортная школа. С учётом того, что проектная мощность в городах и сёлах разная, авторы исследования учитывали, в каких регионах и в каком возрасте дети идут в первый класс, оканчивают школу и после девятого класса поступают в колледж. По оценкам компании, на возведение порядка 1000 школ потребуется 4,1 триллиона тенге. Впрочем, системе образования в ближайшие годы грозит и дефицит кадров.

"Мы посмотрели, что в течение пяти лет школам может потребоваться около 144 тысяч новых учителей. Сегодня в среднем в школах работают 340 тысяч учителей и при этом уже не хватает 5000 педагогов. Учитывая прогнозируемое количество школьников, дополнительно потребуется ещё 59 тысяч учителей. Если учитывать выход на пенсию, сегодня, по данным министерства просвещения, около 25% уже старше 50 лет, поэтому может дополнительно потребоваться ещё 80 тысяч учителей. Это одна из самых востребованных профессий и ежегодно увеличиваются гранты для педагогических специальностей. Конечно, молодёжь выбирает, подаёт заявки на обучение по педагогическим специальностям. Интересно то, что основной конкурс идёт на педагогов по физической культуре и спорту", – приводит свои наблюдения Александра Молчановская.

По данным аналитиков компании, статистика рождаемости к 2020 году достигла исторического максимума с 1987 года. И количество первоклассников в ближайшие годы вырастет на 400-450 тысяч. Очевидно, что нагрузка на школы будет только возрастать.

"Мы изучали материалы министерства просвещения, но часто это пресс-релизы, какие-то новости, что было построено 300 школ, введено 500 тысяч новых ученических мест. Но интересно то, что это не подтверждается данными статистики. Возможно, какое-то несоответствие между ними. По нашим данным, мы вводим в среднем 78 тысяч ученических мест в год. У нас нет доступа к данным, которые заявляет министерство", – отмечает Александра Молчановская.

По её данным, 59% учащихся в Казахстане обучаются в городских школах, а с учётом урбанизации через 10 лет этот показатель может вырасти до 65%.

"На селе, наоборот, число учеников сократится на 9% до 1,5 миллиона. Дефицит, соответственно, будет усиливаться именно в городе. То есть в ближайшие пять лет без учёта новых школ дефицит в городе будет в среднем увеличиваться на 72 тысячи мест. В целом через 10 лет будет не хватать больше 800 тысяч школьных мест", – резюмирует эксперт.

По данным Минпросвещения, в День знаний в Казахстане заработают 7900 школ. Трёхсменное обучение сохранится в свыше 130 школах, а вдвое больше учебных заведений в стране не отвечают современным стандартам образования.

К слову, детям не хватает мест и в государственных детских садах. Многие годы власти не обращали внимание на проблему. Вопрос начали решать только недавно, когда в республике произошёл демографический прирост. Столичный градоначальник Женис Касымбек признался, что в Астане с 2017 года не строили казённые детские сады. А в профильном ведомстве страны продолжают отчитываться о практически стопроцентном охвате малышей дошкольным образованием. При этом зачастую родителям приходится отдавать детей в частные учреждения, но даже с учётом госдотации они по карману не каждой семье.