Борьба с проявлениями деструктивного поведения требует комплексного подхода - Ерлан Карин

Решение проблемы с бытовым насилием заключается не только в изменении законодательства, но и в обновлении морально-ценностных установок и моделей поведения граждан, считает государственный советник РК Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.

"Укоренение принципов законности и порядка начинается с борьбы с такими крайне негативными явлениями, как вандализм, преступления против детей, семейно-бытовое насилие. Неравнодушие граждан - это, пожалуй, первый и важнейший барьер против подобных правонарушений. Поэтому чрезвычайно важно сформировать в стране атмосферу максимальной нетерпимости к бескультурью, агрессии и преступности в любой форме. В обществе должна доминировать активная гражданская позиция, продвигаться базовые нормы гуманности, солидарности и взаимопомощи", - считает Ерлан Карин.

Госсоветник отметил, что в Казахстане с 2020 года принимаются системные меры по борьбе с семейно-бытовым насилием.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях часто поднимает вопросы безопасности и охраны прав детей, борьбы с семейно-бытовым насилием. В его речах прослеживается последовательная и принципиальная позиция. В рамках реализации инициатив Национального совета общественного доверия была укреплена штатная численность соответствующих подразделений полиции, введена специализация женщин-следователей по расследованию дел по семейно-бытовому насилию. Согласно последним поправкам в законодательство, подобные преступления теперь выявляются не только по заявлениям потерпевших, но и по показаниям свидетелей, соседей, записей видеокамер и т.д. Вдобавок, сейчас исключена возможность повторного примирения сторон", - подчеркнул он.

В целом, по его словам, в стране усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. Конечно, есть альтернативная точка зрения.

"Некоторые считают, что дальнейшее ужесточение законодательства может привести к снижению выявляемости таких правонарушений. Но практика показывает, что именно неотвратимость и жесткость наказания служат наиболее действенными механизмами противодействия преступлениям. При этом надо понимать, что решение проблемы заключается не только в изменении законодательства, но и в обновлении морально-ценностных установок и моделей поведения граждан. Пока в обществе будет присутствовать снисходительное отношение к подобным деяниям, трудно ожидать эффекта от принимаемых государством мер", - отметил Карин.

Таким образом, борьба с любыми проявлениями деструктивного поведения требует комплексного подхода.

"В общественной плоскости должны продвигаться принципы нетерпимости к преступлениям, а в государственной – жесткого соблюдения законности и порядка. Поэтому госорганам и общественникам следует выработать консолидированный подход для эффективного противодействия бескультурью и насилию", - резюмировал госсоветник.