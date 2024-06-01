Борьба с паводками: жители Атырау проводили военнослужащих и спасателей

В Атырау прошла торжественная церемония проводов военнослужащих и сотрудников по чрезвычайным ситуациям, которые в течение двух месяцев принимали участие в укреплении дамб и защите берегов от паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Проводить военных и спасателей пришли министр по чрезвычайным ситуациям Чингиз Арынов и глава региона Серик Шапкенов.

Для борьбы с природной стихией в область прибыли сотрудники воинских частей №30212, №5571, №6655, №82796 Министерства обороны РК, департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской, Актюбинской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской областей, города Шымкента, войсковой части №52859 Министерства по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии.

Собравшиеся почтили минутой молчания память командира отделения специализированной пожарной части №1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Атырауской области сержанта гражданской защиты Рахима Бейбарса Жалгасбаевича, погибшего при исполнении служебных обязанностей в городе Кульсары Жылыойского района.

Глава региона Серик Шапкенов поблагодарил всех, кто пришел на помощь региону, за проявленный пример единства и сотрудничества.

"Вы вместе с народом самоотверженно трудились на берегах реки Жайык, чтобы защитить наш регион от паводков. Оказывали помощь пострадавшим в Жылыойском районе и селе Миялы, вы трудились круглосуточно, чтобы устранить последствия паводков. В эти нелегкие дни мы увидели настоящий пример единства и солидарности - это наши главные национальные ценности, доставшиеся нам от наших предков. Мы убедились в том, что наше единство станет стержнем нового Казахстана. Благодаря единству и труду удалось побороть водную стихию. Выражаю вам искреннюю благодарность от всех жителей Атырауской области", - сказал Серик Шапкенов.

Ряд сотрудников, принимавших активное участие в противопаводковых работах, были награждены благодарственными письмами от имени министра по чрезвычайным ситуациям, акима области и медалями областного совета ветеранов.