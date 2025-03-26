В селе Ишимское Жаксынского района Акмолинской области активно ведутся работы по защите жилых домов от возможного подтопления, передаёт BaigeNews.kz. На передовой борьбы с паводками — не только местные спасатели и специалисты МИО, но и сотрудники ДЧС Кызылординской области, которые были откомандированы в этот регион. 21 спасатель из Кызылорды активно трудится, заполняя мешки инертным материалом, чтобы защитить село от воды.

Всего за два дня им удалось заполнить 1940 мешков, и работы продолжаются. Кроме того, ведется очистка и вывоз снега с придворовых территорий, что значительно снизит риски подтопления.

Местные жители благодарны спасателям и уверены, что в случае беды они не останутся один на один с проблемой. Спасатели МЧС всегда готовы прийти на помощь и обеспечить безопасность своих сограждан.