Казахстан демонстрирует нулевую терпимость к пыткам. Ужесточены наказания за подобные преступления, введена методика расследования на основе Стамбульского протокола, созданы прозрачные кабинеты для допросов с видеофиксацией. Расследование таких дел передано к исключительной подследственности прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстан активно борется с насилием, внедрив новые меры ответственности и поддержку жертв. Усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие, защита детей от буллинга, педофилии и других преступлений, а также созданы новые институты наставничества для детей-сирот. Полиция перешла от заявительного характера регистрации таких преступлений к выявительному. С 1 июля 2023 года примириться можно только один раз, в суде. Для обеспечения качества расследования насильственных преступлений в отношении женщин и детей во всех департаментах полиции созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы. В их состав включено более 260 следователей-женщин, а также сотрудники подразделений по защите женщин от насилия, оперативно-криминалистической, криминальной и ювенальной полиции. В стране функционируют 46 кризисных центров по оказанию специальных социальных услуг жертвам бытового насилия.

С 2023 года увеличена продолжительность пособий по уходу за ребёнком до полутора лет, а пенсионный возраст женщин зафиксирован на уровне 61 года. Эти меры направлены на поддержку семей и стимулирование гендерного равенства. Отменен "архаичный" Список работ, где ограничивается применение труда женщин, увеличены обязательные парламентские квоты для женщин, инвалидов и молодежи до 30%. Принят Национальный план действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325 "Женщины, мир и безопасность".

С этого года запущен проект "Национальный фонд детям", в рамках него 50% инвестиционного дохода Нацфонда распределяется между всеми детьми в возрасте до 18 лет.

Особое внимание уделено правам предпринимателей. В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства меры содействия трудоустройству получили более 555 тысяч человек, а поддержка малого и среднего бизнеса стала ключевым направлением государственной политики. Приняты меры для соблюдения прав человека в бизнесе: усилены требования к безопасным условиям труда и обеспечены меры реинтеграции для лиц, отбывающих наказание. Для улучшения жизни социально уязвимых категорий граждан внедрены новые социальные инициативы. В рамках Социального кодекса с июля 2023 года лица с инвалидностью получили доступ к современным услугам через цифровую платформу. Кроме того, введены государственные инспекторы по соцзащите, которые контролируют соблюдение прав инвалидов и качество предоставляемых им услуг. Более 86% школ уже приспособлены для инклюзивного образования, и это число продолжает расти. В стране действуют тысячи специалистов и консультативных центров для сопровождения детей с особыми потребностями. Одним из значительных шагов стало учреждение института Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения, который занимается восстановлением прав малообеспеченных граждан, взаимодействуя с государственными и общественными структурами. Также в

стране действуют - Уполномоченный по защите прав предпринимателей, Инвестиционный омбудсмен, Банковский и Страховой омбудсманы.

В результате конституционных реформ, существенно расширены полномочия Уполномоченного по правам человека в Казахстане, появились его представительства в каждом регионе. Институт Уполномоченного по правам человека выступает независимым органом, посредником между обществом и государственными структурами, способствуя решению сложных вопросов, связанных с нарушением прав человека.

Позиция Уполномоченного по правам человека была учреждена в 2002 году, однако ее современный облик начал формироваться только в последние годы. Сегодня он обладает законодательной независимостью и иммунитетом, защищающим от необоснованных вмешательств.

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