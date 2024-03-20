Борьба с наркотиками: как победить социальное зло?

15 марта 2024 года на ежегодном Национальном Курултае в городе Атырау президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил новые пороки общества – "пять социальных зол", с которыми необходимо бороться: наркозависимость, игровая зависимость, семейно-бытовое насилие и буллинг, вандализм и расточительство. Из этого перечня первым в списке стоит наркозависимость, а значит и проблема наркоторговли. Президент привел удручающие статистические данные, отметив, что "только в прошлом году в данной сфере было зафиксировано более 7,5 тысячи преступлений, связанных с наркоторговлей, изъято 41 тонна наркотических веществ".

Борьба с наркотиками, особенно в репрессивном ключе, какой бы эффективной она не казалась, принципиально проблему пока решить не может. Перспективным направлением является социально-психологическая адаптация молодежи в контексте воспитания ее на новых ценностях казахстанского общества, считает эксперт Юлия Хан.

"Национальное исследование потребления наркотиков среди молодежи Республики Казахстан (ESPAD), проведенное в 2017–2018 годах среди лиц в возрасте от 13 до 18 лет, показало, что 1,6% опрошенных испытывают зависимость от психоактивных веществ, исключая алкоголь и табак. Согласно официальной статистике, наибольшее число наркозависимых в Казахстане приходится на возрастную группу 40-45 лет, преимущественно это лица, зависимые от опиоидов. Молодежь, особенно старшеклассники и первокурсники, становятся все более уязвимыми для синтетических наркотиков из-за привлекательных предложений о "легкой" работе курьеров, "безопасной" рекламы в социальных сетях и приглашений на "крутые" тусовки. Таким образом, проблема наркотиков не ограничивается только зависимостью, но и затрагивает социальные отношения, моральные убеждения и даже экономическую значимость в обществе и на рынке труда", - уверена Юлия Хан.

Общие стратегии борьбы с наркотиками в Казахстане на данный момент включают профилактику наркозависимости в образовательных учреждениях, подавление незаконной деятельности производства, сбыта и хранения наркотиков, а также лечение наркозависимости в специализированных центрах. Под руководством президента уже разработан план действий по борьбе с наркотиками и наркобизнесом на 2023-2025 годы, ориентированный на улучшение правовой базы, усиление деятельности правоохранительных органов и инвестирование в профилактику через СМИ и социальные сети. В прошлом году КНБ провело более 150 операций, в ходе которых ликвидированы 34 международных и 32 региональных канала поставок наркотиков, а также отчиталось о рекордном числе раскрытых 36 подпольных нарколабораторий.

Однако, несмотря на некоторые успешные меры по борьбе с наркотиками, наблюдается консервативный подход к этой проблеме. Ведомственная изоляция, отсутствие совместной работы и тенденция к "закрытию" численных показателей иногда приводят к неэффективному использованию бюджета. Кроме того, с появлением новых видов синтетических наркотиков и изменением социально-экономической обстановки, борьба с наркобизнесом становится более сложной, требуя новых подходов и координации действий.

Изменение ситуации с наркотиками представляет собой многоуровневую и сложную задачу, включающую не только активное подавление деятельности преступных организаций в производстве и сбыте наркотиков, но также на решение проблем в сфере социальной интеграции молодежи и усиление контроля нерегулируемой деятельности фармацевтических компаний.

В настоящее время исследователи отмечают повсеместный переход в наркобизнесе от растительных к синтетическим наркотикам, что сопровождается активным вовлечением молодежи. Синтетические наркотики оказываются привлекательными из-за их удобства в производстве, распространении и употреблении, а также из-за их более сильного воздействия по сравнению с растительными аналогами. Так, за последние пять лет количество изъятой "синтетики" увеличилось в 100 раз, а общая стоимость изъятых на "черном рынке" наркотиков превысила 20 миллиардов тенге. Среди "синтетики", мефедрон - самый популярный наркотик среди молодежи, при первом употреблении этот наркотик вызывает сильное выделение дофамина и серотонина, что придает человеку ощущение повышенной социальной активности, эйфории, энергии и бодрости. Среди молодежи он распространяется как "безопасный" и "легальный", даже продавался как "соли" для ванны.

Привлекательность мефедрона для дилеров заключается в том, что поставка синтетических наркотиков имеет более низкие барьеры входа, чем поставка растительных наркотиков, и их производственные мощности значительно выше. Преступные поставщики используют новые методы производства, которые легче скрывать, используют химические вещества, не подпадающие под существующий контроль, или закупают исходные материалы из расширяющегося химического и фармацевтического сектора.

Самое интересное, такие наркотики как мефедрон легко продвигаются в массы под видом "витаминов" и "таблеток от скромности". Последнее в принципе отражает общий нерегулируемый характер фармацевтической культуры на постсоветском пространстве, где существует символическое доверие к любым новым разработкам фармацевтики для решения психологических и психосоматических проблем. Это особенно выявляется, когда молодежь воспринимает синтетические наркотики как решение для подростковых психологических проблем.

В связи с этим хотелось бы отметить важность понимания социально-психологической культуры молодежи и социальной интегрированности граждан в общество, начиная со школьного образования. Когда мы говорим о профилактике наркозависимости, заинтересованные лица чаще всего предлагают распространение информации среди молодого поколения до 10 лет о пагубном влиянии наркотиков, о формировании в сознании отрицательного образа наркомана, как асоциального элемента, убивающего самого себя. Несмотря на потенциальную эффективность данного подхода, такая информация распространяется крайне общо, не учитывая ни социальное расслоение детей, ни индивидуальные особенности восприятия материала. Чаще всего такая профилактика нацелена не на "лечение" общества, а на создание источника отвращения и страха по отношению к "асоциальным элементам", что доходит до того, что "наркоман" становится оскорбительным сленгом любого правонарушителя.

Проблема профилактических работ, направленных на репрессии и отчуждение антисоциальных элементов, накладывается на общепринятые социальные условия неолиберальной атомизации и меритократии, где каждый индивид выступает как агент своего счастья. Воспитание подобных ценностей в рамках модернизации образования приводит к тому, что действительно молодежь берет свое социально-психологическое счастье в свои руки, особенно это касается тех, кто чаще всего остается не вовлеченным в социально-значимые связи, но жаждет значимых эмоциональных контактов и социального признания, которое, кстати, в наше время напрямую зависит от материального достатка, к которому молодежь не имеет доступа. Мы видим основной контур проблемы усиления социальной дезинтеграции, где даже при насаждении информацией о том, как жить нельзя, не предоставляется альтернативная информация о том, как "гарантировано" жить хорошо психологически и социально уже сейчас.

Возрождение и поддержание социальной интеграции молодежи переплетается с тем, что президент Токаев говорил о важности единства народа и сохранении своей уникальной идентичности в эпоху модернизации. Когда мы говорим о продвижении значимых ролей для молодых людей в обществе, мы не должны создавать симулякры организации прошлого, членство в которых не только основано на жестком отборе академического успеха и активной позиции в пользу учителей, к примеру, а нужно со школьной скамьи организовывать возможность создания социально-экономических отношений с помощью инструментов, которые будут привлекательны через призму принадлежности к "крутому" уровню развития общества.

Например, можно устраивать летнюю стажировку старшеклассников в стартапах страны за счет государства, можно устраивать программы по волонтерству в наркологических психдиспансерах, создавать условия для международного обмена между школьниками, регулярно проводить профилактическую групповую психотерапию с подростками, включенную в обязательную образовательную программу. Профилактическая работа должна заключаться в том, чтобы создавать условия, в которых молодежь может чувствовать себя значимой и выбирать разные инструменты для социальной мобильности, причем популяризовать такой контент нужно через инструменты СММ и таргетированной рекламы, буквально вступая в конкурентную борьбу за нравственность граждан против наркобизнеса.

Вопросы социальной интеграции и стигматизации поднимаются и врачами-наркологами, которые борются за то, чтобы люди, стоящие на наркологическом учете, имели право начать жизнь заново после прохождения лечения. К сожалению, в Казахстане учет становится клеймом на всю жизнь, с которым устроиться на работу практически невозможно, что создает порочный круг социального отчуждения и увеличивает рост зависимости. Исследователями было выявлено, что уровень самосохранения среди молодежи, проявляющийся в непринятии зависимостей и суицидальности, напрямую определяется отношениями индивида с другими людьми. Личность человека мотивирована выживать через определенные социальные связи, и это задача государства предоставлять разные качественные каналы таких связей, как доступную альтернативу суррогатам наркоотношений.