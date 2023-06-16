Борьба с лудоманией и наркотиками: Молодежную политику обсудили на общественном курултае

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Зампредседателя Совета по молодежной политике при Президенте РК Олжас Сулейменов рассказал корреспонденту BaigeNews.kz о том, какие вызовы стоят перед новым поколением казахстанцев и как им противостоять.

"Нужно пересмотреть подход к молодежной политике. Президент сказал, что нужно придерживаться позиции не "ради молодежи", а "вместе с молодежью". Мы должны понимать, что хочет молодежь, разговаривать с ними на одном языке, знать их тренды", - сказал он.

На заседании рабочей секции "Общественная консолидация" курултая Сулейменов говорил о том, что сейчас в мире люди объединяются в основном не вокруг каких-то компаний, организаций или партий, а вокруг личностей.

"У нас есть очень много интересных молодых лидеров в разных сферах. И мы должны выстраивать молодежную политику вокруг них, правильно их использовать. Что нужно молодежи? Сейчас во всех сферах молодежь ищет мотивацию, чтобы достичь каких-то результатов. Поэтому нужно, чтобы молодежь брала пример с правильных людей, за которыми есть конкретный результат, конкретные проекты. Таких людей у нас очень много", - отметил он.

Общественник предлагает определить лучшие молодежные проекты.

"Допустим, "Асар Уме", "Батыр боламын!", "Поток" и другие. Есть очень крутые проекты, которые пользуются популярностью среди молодежи. Мы должны отобрать 100 лучших проектов, которые работают без бюджета, сами. И дальше продвигать эти проекты. Потому что за ними уже есть конкретные результаты, а не просто пустые слова", - сказал он.

Сулейменов также подчеркнул, что одним из важных вопросов молодежной политики является борьба с синтетическими наркотиками и лудоманией.

"Правительство нас поддержало и сейчас разрабатывается комплексный план по борьбе с "синтетикой". Нужно усиленно работать в этом направлении. И помощь со стороны населения должна быть тоже. Потому что синтетика и лудомания – это такие проблемы, которые зависят от нас всех. Мы вместе должны бороться с этими недугами. На данный момент это очень серьезные проблемы среди молодежи", - сказал он.

Спикер отметил, что в первую очередь нужно ввести ограничения по рекламе букмекеров.