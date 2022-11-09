Борьба с коррупцией, повышение зарплат и ремонт дорог - главное из выступлений кандидатов перед избирателями

Кандидаты в президенты и их представители активно работают с избирателями в регионах. О том, какие вопросы волнуют электорат, рассказали в предвыборных штабах, передаёт BaigeNews.kz.

Кандидат в президенты от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев провёл встречу с избирателями в Астане.

Он рассказал собравшимся основные положения своей предвыборной программы.

Ауесбаев отметил, что одна из главных задач, стоящих перед страной - кардинальное снижение уровня коррупции. Для этого необходим ряд политических реформ.

Кандидат предлагает усовершенствовать бюджетные процедуры. По его задумке в каждом населённом пункте должен появиться свой открытый бюджет, в котором онлайн будут отображаться все движения государственных средств.

"Также предстоит форсировать введение обязательных публичных деклараций о доходах и расходах депутатов и чиновников всех уровней в центральных и местных исполнительных органах", - отметил Ауесбаев.

Кроме того, он предложил ужесточить уголовную ответственность за незаконное обогащение. По его мнению, это единственное действенное орудие борьбы со взяточниками.

Кандидат Мейрам Кажыкен прибыл в Актау, где посетил морской торговый порт.

Работники порта рассказали о его инфраструктуре. Все объекты работают круглосуточно. Одновременно в порту могут проходить обработку девять судов. Мощность по перевалке грузов составляет 17,7 миллиона тонн.

Кажыкен ознакомил сотрудников со своей предвыборной платформой и отметил, что порт открывает для страны большие экономические возможности международного масштаба.

"Актауский порт – это окно в большой мир. Он имеет серьёзный потенциал для увеличения перевалки грузов и является важным пунктом в системе транспортной логистики страны", - сказал кандидат.

Избиратели высказали своё недовольство качеством существующих дорог и поинтересовались, как Қажыкен планирует решать эту проблему.

"Дороги – это коммуникации, коммуникации – это экономика. Без дорог не будет ни коммуникаций, ни экономики. Нужно строить много качественных дорог внутреннего и международного значения. Хорошие дороги требуют больших инвестиций, но сейчас на строительстве экономят. В Казахстане также много дорог, которые требуют капитального ремонта. Я поездил по стране и знаю об этой проблеме не понаслышке", - подчеркнул он.

Кандидат также поднял вопросы децентрализации госуправления, снижения пенсионного возраста женщин, прозрачного расчёта минимальной заработной платы, экологии, качественного образования и доступной медицины.

Говоря о создании эффективной модели межбюджетного регулирования, кандидат отметил, что регионы должны сами решать большинство своих вопросов.

"И они могут это делать. Аким не должен ехать в административный центр или столицу и просить деньги на строительство школы или ремонт больницы. Такие вопросы должны решаться на местах. Большая часть налоговых денег должна оставаться в регионе", - заключил он.

Члены Республиканского общественного штаба Касым-Жомарта Токаева встретились с избирателями Павлодарской области.

В Экибастузе они побывали на самом большом в мире открытом угольном разрезе "Богатырь" и рассказали горнякам о приоритетах политики кандидата в части защиты прав трудящихся и повышения безопасности на производстве.

"Честный и производительный труд должен быть уважаем, защищён и достойно оплачен. Доходы работников должны зависеть непосредственно от профессионализма и ответственности. Нужно повышать трудовую мотивированность молодёжи", – отметил руководитель делегации Республиканского общественного штаба Асхат Оралов.

В Павлодаре состоялись встречи сторонников Токаева с коллективами трамвайного управления и электролизного завода, на них обсуждали блок предвыборной программы кандидата, посвящённый новой региональной политике.

В Доме дружбы с общественностью региона члены штаба обсудили основные направления предвыборной программы. В "Торайгыров университет" представители научного сообщества рассмотрели меры социальной поддержки, отражённые в предвыборной программе.

На встрече с молодёжными активистами члены РОШ рассказали о предвыборных инициативах в молодёжной политике, с предпринимателями – в экономической сфере.

В этот же день в Павлодаре в общественной приёмной кандидата Асхат Оралов ознакомился с предложениями и пожеланиями, поступившими от жителей региона.

Члены РОШ провели более 20 встреч с избирателями в Аксу, Экибастузе, Баянаульском, Железинском, Успенском и других районах Павлодарской области.