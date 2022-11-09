Лента новостей
- Борьба с коррупцией, повышение зарплат и ремонт дорог - главное из выступлений кандидатов перед избирателями 23:02 68
- Новая улица появится в Астане 22:50 103
- Открытие эпитафии Кутлуг-Кагана - важное событие в мировой науке 22:28 135
- Назым Кызайбай выиграла бронзу чемпионата Азии по боксу 21:56 196
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 21:41 212
- Снегопады ожидаются в Казахстане 10 ноября 21:31 236
- Более 300 ДТП произошли в Казахстане с начала ноября 20:44 266
- "Зарплаты от 400 тысяч тенге и карьерный рост": дорожники рассказали правду о своей профессии 20:30 416
- Члены ЦИК проверили готовность к выборам в Шымкенте, Жетысуской и Туркестанской областях 20:17 183
- Какие документы не должны заполнять учителя, сообщили в Минпросвещения 19:46 304
- Опасная вакансия: как не попасть на удочку наркокураторов, рассказал полицейский 19:40 393
- Короля Карла III забросали яйцами в Великобритании 19:13 511
- Казахстанцы смогут отменить законы и акты, нарушающие их конституционные права и свободы 19:00 537
- Собственная Stem-лаборатория и телестудия появились в сельской школе в Павлодарской области 18:54 251
- Как "зелёные" технологии могут изменить экономику Казахстана рассказали во Всемирном банке 18:40 376
- Димаш Кудайберген вошел в список 500 самых влиятельных мусульман мира 18:31 423
- Сельская молодёжь больше городской готова к участию в выборах - исследование 18:13 356
- Задержание бывшего вице-министра Тимура Токтабаева прокомментировали в МИИР 17:53 554
- Более 1,5 миллиона вкладчиков подали заявление на получение 10% компенсации по депозитам 17:40 361
- Токаев наградил руководителя компании Shell 17:22 310
- Паспорт стал доступен в eGov Mobile 17:15 347
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 17:05 5041
- Две нарколаборатории ликвидировали в Костанае 16:48 326
- Как задать вопрос кандидату в президенты 16:31 297
- "Я хочу, чтобы насилие стало меткой позора для семейных дебоширов" - Салтанат Турсынбекова 16:12 326
- Когда Закон "О Елбасы" утратит силу в Казахстане 16:06 526
- ДТП с автобусами в Алматы: один из водителей потерял память 16:05 709
- Более 400 учёных из Казахстана бесплатно стажируются в ведущих вузах мира 15:34 608
- Групповую драку с участием полицейских прокомментировали в ДП Алматы 15:31 749
- Девять преступлений экстремистской направленности выявили в Туркестанской области 15:21 346
- "Turkish Airlines" планирует запустить рейсы между Астаной и Анкарой 15:06 472
- Директор "Астана-Зеленстрой" признался в получении взятки 14:59 1002
- "Тормозная система работала исправно" - ДТП с автобусами прокомментировали в "Алматыэлектротранс" 14:50 729
- Салтанат Турсынбекова: ситуация с представленностью женщин во власти ужасающая 14:20 463
- Пропавшие вещдоки на 45 миллионов тенге: в Шымкенте нашли килограмм золотых изделий 14:15 726
- Минздрав РК: Родители должны получать данные о вакцинах, которыми прививают их детей 14:05 253
- Жигули Дайрабаев обвинил Мухтара Тайжана в беспринципности 13:46 1072
- Более двух миллионов доз российской вакцины против гриппа закупил Казахстана 13:44 328
- Более миллиона случаев ОРВИ зарегистрировали с 1 октября в Казахстане 13:30 338
- Многие казахстанцы идут на самоподжог - депутат обратился к Верховному суду 13:12 380
- Жительница Алтая почти год незаконно получала пенсию в двух странах 13:00 660
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 12:52 549
- В домах Риддера потеплело. Теплоснабжение в городе восстановят в течение двух дней 12:17 345
- Топ-менеджмент "Арселора" должен оставаться под подпиской о невыезде — мажилисмен 12:05 388
- Карим Масимов не может претендовать на суд присяжных — Верховный суд 11:59 634
- Присяжным хотят разрешить рассматривать дела по тяжким преступлениям 11:47 398
- Ставшего знаменитым лже-сотрудника Антикора приговорили к тюремному сроку 11:43 808
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 11:24 446
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 11:17 477
- Антикор арестовал элитное имущество бывшего вице-министра МИИР Тимура Токтабаева 10:55 4445
- Председатель мажилиса Ерлан Кошанов представил нового депутата 10:38 329
- Спецоперация КНБ и прокуратуры: задержаны 32 участника региональной ОПГ, работавших на "воров в законе" 10:21 3623
- ЕЭК: страны ЕАЭС увеличили производство сельхозпродукции на 5,4 процента 09:53 349
- Фуат Сатыбаев стал депутатом Мажилиса 09:18 368
- В США кто-то получил самый большой джекпот в истории. На кону два миллиарда долларов 08:59 1006
- COVID-19 за сутки заразились 66 казахстанцев 08:48 385
- Эффект Уимблдона: Казахстан победил Великобританию на Кубке Билли Джин Кинг 08:20 835
- Еще 86 миллионов тенге выделят на зимнее содержание дорог в Костанайской области 07:42 483
- Озвучены льготные условия для призывников воинских частей МЧС Казахстана 06:33 649
- Обычная ОРВИ довела ребенка до реанимации в Актюбинской области 05:27 3331
- Два казахстанских вуза вошли в топ-100 лучших университетов Азии 04:40 2370
- В рейтинге стран по качеству системы здравоохранения Казахстан занял 58-е место из 96 03:25 453
- В Петропавловске место порыва на трубе, лишившей город воды, нашли при помощи робота 02:46 462
- Фрагменты двух старинных кораблей были обнаружены у берегов Каспия 02:05 722
- Полицейские спасли мужчину из ледяной воды в Астане 01:34 830
- Владельцев зданий в Костанае будут наказывать за ветхие фасады 01:08 619
- Салтанат Турсынбекова в перерывах между встречами с электоратом успевает пообщаться с внуком 00:16 622
- На ТЭЦ Риддера восстановительные работы продолжаются 00:02 617
- Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы вышел из комы 08.11.2022 1406
- Жители Усть-Каменогорска могут встретиться с главой Минздрава 08.11.2022 458
- Трассу закрыли из-за резкого ухудшения погоды в Карагандинской области 08.11.2022 1357
- Травмированный на ТЭЦ рабочий скончался в Петропавловске 08.11.2022 612
- Повышения цен на яйца не ожидается - производители 08.11.2022 630
- Какое наказание грозит за ложное сообщение об акте терроризма 08.11.2022 499
- Казахстанка стала чемпионкой мира по пара дзюдо 08.11.2022 784
- Проблемы в работе приложения Кабинет налогоплательщика возникли в Казахстане 08.11.2022 643
- Самый большой флаг Казахстана раскрыли на матче "Барыса" в Астане 08.11.2022 518
- 12 тысяч арендных квартир построят для молодёжи в мегаполисах РК 08.11.2022 516
- Как прошли встречи кандидатов с избирателями в регионах Казахстана 08.11.2022 486
- Как в Алматы трудоустраивают безработных 08.11.2022 532
Борьба с коррупцией, повышение зарплат и ремонт дорог - главное из выступлений кандидатов перед избирателями
Кандидаты в президенты и их представители активно работают с избирателями в регионах. О том, какие вопросы волнуют электорат, рассказали в предвыборных штабах, передаёт BaigeNews.kz.
Кандидат в президенты от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев провёл встречу с избирателями в Астане.
Он рассказал собравшимся основные положения своей предвыборной программы.
Ауесбаев отметил, что одна из главных задач, стоящих перед страной - кардинальное снижение уровня коррупции. Для этого необходим ряд политических реформ.
Кандидат предлагает усовершенствовать бюджетные процедуры. По его задумке в каждом населённом пункте должен появиться свой открытый бюджет, в котором онлайн будут отображаться все движения государственных средств.
"Также предстоит форсировать введение обязательных публичных деклараций о доходах и расходах депутатов и чиновников всех уровней в центральных и местных исполнительных органах", - отметил Ауесбаев.
Кроме того, он предложил ужесточить уголовную ответственность за незаконное обогащение. По его мнению, это единственное действенное орудие борьбы со взяточниками.
Кандидат Мейрам Кажыкен прибыл в Актау, где посетил морской торговый порт.
Работники порта рассказали о его инфраструктуре. Все объекты работают круглосуточно. Одновременно в порту могут проходить обработку девять судов. Мощность по перевалке грузов составляет 17,7 миллиона тонн.
Кажыкен ознакомил сотрудников со своей предвыборной платформой и отметил, что порт открывает для страны большие экономические возможности международного масштаба.
"Актауский порт – это окно в большой мир. Он имеет серьёзный потенциал для увеличения перевалки грузов и является важным пунктом в системе транспортной логистики страны", - сказал кандидат.
Избиратели высказали своё недовольство качеством существующих дорог и поинтересовались, как Қажыкен планирует решать эту проблему.
"Дороги – это коммуникации, коммуникации – это экономика. Без дорог не будет ни коммуникаций, ни экономики. Нужно строить много качественных дорог внутреннего и международного значения. Хорошие дороги требуют больших инвестиций, но сейчас на строительстве экономят. В Казахстане также много дорог, которые требуют капитального ремонта. Я поездил по стране и знаю об этой проблеме не понаслышке", - подчеркнул он.
Кандидат также поднял вопросы децентрализации госуправления, снижения пенсионного возраста женщин, прозрачного расчёта минимальной заработной платы, экологии, качественного образования и доступной медицины.
Говоря о создании эффективной модели межбюджетного регулирования, кандидат отметил, что регионы должны сами решать большинство своих вопросов.
"И они могут это делать. Аким не должен ехать в административный центр или столицу и просить деньги на строительство школы или ремонт больницы. Такие вопросы должны решаться на местах. Большая часть налоговых денег должна оставаться в регионе", - заключил он.
Члены Республиканского общественного штаба Касым-Жомарта Токаева встретились с избирателями Павлодарской области.
В Экибастузе они побывали на самом большом в мире открытом угольном разрезе "Богатырь" и рассказали горнякам о приоритетах политики кандидата в части защиты прав трудящихся и повышения безопасности на производстве.
"Честный и производительный труд должен быть уважаем, защищён и достойно оплачен. Доходы работников должны зависеть непосредственно от профессионализма и ответственности. Нужно повышать трудовую мотивированность молодёжи", – отметил руководитель делегации Республиканского общественного штаба Асхат Оралов.
В Павлодаре состоялись встречи сторонников Токаева с коллективами трамвайного управления и электролизного завода, на них обсуждали блок предвыборной программы кандидата, посвящённый новой региональной политике.
В Доме дружбы с общественностью региона члены штаба обсудили основные направления предвыборной программы. В "Торайгыров университет" представители научного сообщества рассмотрели меры социальной поддержки, отражённые в предвыборной программе.
На встрече с молодёжными активистами члены РОШ рассказали о предвыборных инициативах в молодёжной политике, с предпринимателями – в экономической сфере.
В этот же день в Павлодаре в общественной приёмной кандидата Асхат Оралов ознакомился с предложениями и пожеланиями, поступившими от жителей региона.
Члены РОШ провели более 20 встреч с избирателями в Аксу, Экибастузе, Баянаульском, Железинском, Успенском и других районах Павлодарской области.
-
Trend news
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 17:05 5041
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 12:52 549
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 11:24 446
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 9649
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 1537
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 17357
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 2918
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 1786
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 3267
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 7287
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 5507
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 1501
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 9203
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 1168
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 1277
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 1951
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 33764
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 2028
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 3244
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 1834
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 2852
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 3110
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 42550
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 1600
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 57478
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 13865
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 16848
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 2681
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 2546
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 3590
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 3731
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 5001
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 12765
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 6174
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 89052
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 5096
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 4640
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 13474
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 6827
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 3525
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 3850
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 33642
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 4662
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 5761
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 12693
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 11784
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 8629
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 301246
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 9106
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 8442
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 25674
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 8952
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 8697
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 15774
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 11348
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 11075
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 12802
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 29246
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 10836
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 14547
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 22075
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 12517
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 13040
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 9913
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 30015
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 9997
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 349303
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 38512
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 10859
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 11447
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 17345
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 10632
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 50519
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 15563
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 13414
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 12621
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 11841
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 12193
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 13800
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 11345
-
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 21:41 212
- Токаев наградил руководителя компании Shell 17:22 310
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 11:17 477
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 638
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 542
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 675
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 953
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 953
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 1173
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 1644
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 1975
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 1638
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 1916
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 1782
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 1884
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 1888
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 1658
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 2133
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 2381
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 2096
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 20181
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 2409
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 2253
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 2267
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 7359
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 2996
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 13677
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 11836
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 11851
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12421
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11455
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 15724
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 12455
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13949
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 14935
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 14629
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12182
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 12600
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 29716
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 13585
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16099
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 12672
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 13887
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14566
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 15806
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13981
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15961
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15479
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 16660
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16552
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33188
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17033
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18012
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 17661
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18578
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18488
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 27614
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17966
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25255
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36000
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 19731
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 26105
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 24417
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26251
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22333
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 23847
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22123
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 21818
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 21761
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37443
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 23824
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21922
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27013
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 26015
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 26386
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 25643
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 25731
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 27916
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 28418
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 27070