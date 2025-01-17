В Казахстане продолжается активная борьба с буллингом в образовательных учреждениях. По данным Национального центра общественного здоровья МЗ РК, каждый пятый подросток становится жертвой, участником или свидетелем буллинга. В ответ на тревожные статистические данные государственные органы принимают меры для создания безопасной образовательной среды.

В рамках программы "DosbolLike" в девяти регионах страны реализуются инициативы, направленные на профилактику буллинга и формирование позитивных отношений среди школьников. В 2024 году открыты Центры психологической поддержки, которые оказали помощь около 240 тысячам школьникам и их семьям. Также внедрены уроки "Личной безопасности" в образовательных учреждениях, направленные на формирование у детей осознанного отношения к своей безопасности. Подробнее о борьбе с буллингом в казахстанских школах в материале BaigeNews.kz.

Приоритеты государства

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова подчеркивает, что приоритетной задачей государства является защита детей от опасных ситуаций как в школе, так и вне её. Безопасная образовательная среда включает не только технические средства безопасности, но и эмоциональное благополучие ребенка.

Для формирования позитивных отношений в школьной среде была инициирована акция "ДосболLike", направленная на привитие навыков доброжелательности и взаимоуважения. Эта акция стала основой для одноименной антибуллинговой программы, которую в пилотном режиме внедрили в девяти регионах страны.

"Выбор регионов для реализации пилотной программы осуществлялся с учетом показателей правонарушений и аутодеструктивного поведения среди несовершеннолетних. Для всех участников пилота организовано обучение и практические мероприятия, направленные на профилактику, выявление причин и факторов, способствующих возникновению конфликтных ситуаций. Также предусмотрены различные мероприятия для учащихся и их родителей, на которых разъяснят цель и методы реализации программы "ДосболLike", - отметила Насымжан Оспанова.

Кроме того, реализуется волонтерский проект "Менің бауырым", который помогает подросткам в профессиональном самоопределении, предоставляя информацию о различных сферах деятельности и возможностях выбора профессии.

Центры поддержки

Впервые во всех регионах страны открылись Центры психологической поддержки, которые обеспечивают методическое сопровождение школьных психологов и оказывают помощь детям и их родителям. Это своего рода региональные хабы по предоставлению психологической помощи и координации психологических служб региона.

Закреплена компетенция акимов областей по обеспечению функционирования Центров в каждом регионе. Дополнительно ведется работа по подготовке и переподготовке 1000 педагогов-психологов и 2000 социальных педагогов.

В 2024 году в 20 регионах страны Центры психологической поддержки оказали помощь около 240 000 школьникам и их семьям.

"Министерством утверждены методические рекомендации по организации деятельности центров, штатное расписание, требования к квалификации и материально-техническому оснащению работников. Для развития деятельности центров создан проектный офис, определены провайдеры. Акиматы продолжают налаживать работу центров в соответствии с установленным алгоритмом", - отметила председатель Комитета по охране прав детей.

Разработана программа помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению и буллингу, а также несовершеннолетним, ставшим свидетелями правонарушений против личности. Программа включает алгоритм оказания помощи детям и комплекс предусмотренных видов помощи (медицинская, психологическая, педагогическая, социальная, правовая) на основании оценки потребностей несовершеннолетних.

Учитывая особенности оказания психологической помощи, разработаны методические рекомендации по раннему выявлению и оказанию помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию или ставшим его свидетелями.

Для оценки детского благополучия и степени эффективности национальной политики, направленной на создание условий для детей в разных сферах, разработан и внедрен Индекс благополучия детей.

С 1 сентября во всех образовательных учреждениях введены уроки "Личной безопасности". Эти занятия направлены на формирование у детей осознанного отношения к личной безопасности и защите окружающих. Уроки проводятся еженедельно в течение 10 минут в рамках классного часа, с повторением темы три раза в год.

В 2024 году в школах Казахстана запустили программу антибуллинга "KiVa". Это финская программа поспособствовала сокращению буллинга в Финляндии за 10 лет. Ее адаптировали под особенности наших школьников и во многих учебных заведениях страны данная программа активно применяется.

Обучение для специалистов проходит как в офлайн, так и в онлайн-форматах.

Ужесточение ответственности

Насымжан Оспанова подчеркнула, что важным шагом в борьбе с буллингом стало ужесточение ответственности за насилие в отношении детей.

"В 2024 году в стране впервые введен институт регионального уполномоченного по правам ребенка. Сегодня в 20 регионах страны официально назначены уполномоченные, которые будут заниматься защитой прав детей в каждом городе и области", - сказала председатель Комитета по охране прав детей.

Впервые введена административная ответственность за травлю несовершеннолетнего. За это деяние предусмотрено предупреждение или штраф в 10 МРП. Повторное совершение травли несовершеннолетнего влечет штраф 30 МРП или 110 760 тенге. Если деяние совершено несовершеннолетним в возрасте от 12 до 16 лет, то предупреждение или штраф 10 МРП будет наложен на родителей или лиц их заменяющих.

В Казахстане создан государственный Единый телефон "111" доверия по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей.

Также введены нормы, предусматривающие запрет на высадку ребёнка из автобуса.