Борьба с бруцеллёзом и нехватка кадров: что ещё беспокоит ветеринаров в ВКО

Несмотря на общее снижение заболеваемости бруцеллёзом среди скота в Восточно-Казахстанской области — с 3478 случаев в 2020 году до 1058 в 2024 году, регион по-прежнему остается одним из наиболее неблагополучных в Казахстане по этому и другим зоонозным заболеваниям. Об этом и других проблемах ветеринарии корреспонденту Вaigenews.kz рассказал руководитель управления ветеринарии ВКО Рамиль Сагандыков.

Так, в 2023 году вспышка бруцеллёза была зафиксирована в частном подворье Катон-Карагайского района Восточного Казахстана. Кроме того, к числу неблагополучных территорий относятся Курчумский, Уланский и Зайсанский районы, где регулярно выявляются случаи заражения. Проблема осложняется и рядом факторов: нехваткой квалифицированных специалистов, помещений для ветеринарных пунктов, устаревшей материально-технической базой и наличием бесхозных скотомогильников, которые создают угрозу распространения сибирской язвы.

Борьба с бруцеллёзом: успехи и сложности

Одной из самых актуальных проблем для региона остаётся бруцеллёз. Это инфекционное заболевание поражает как животных, так и людей, вызывая серьезные экономические и социальные последствия. Причины распространения бруцеллёза в ВКО связаны с природными очагами заболевания, заражёнными пастбищами, нарушениями санитарных норм при содержании животных.

Тем не менее, за последние годы в области удалось добиться значительных успехов в борьбе с этим заболеванием.

"Если в 2020 году было выявлено 3478 голов скота, реагирующих на бруцеллез, то в 2024 году их количество сократилось до 1058. Это стало возможным благодаря комплексному подходу к решению проблемы", — пояснил Рамиль Сагандыков.

Снижение заболеваемости животных напрямую связано с уменьшением количества эпизоотических очагов. Если в 2022 году в регионе было зафиксировано 22 вспышки заболеваний, то в 2023 году их число сократилось до 10, а в 2024 году до 7.

Однако проблема остается актуальной.

"В этом году мы зарегистрировали три случая бешенства, три — бруцеллеза и один — сибирской язвы. Из семи вспышек пять уже ликвидированы, а работы по двум оставшимся завершатся к концу года", — добавил главный ветеринар области.

Инфраструктурные проблемы

Эффективность работы ветеринарной службы во многом зависит от состояния инфраструктуры. К сожалению, в регионе по-прежнему существуют серьёзные проблемы с обеспечением базовых объектов. Одна из них — скотомогильники. В области насчитывается 157 мест захоронения животных, из которых 101 — скотомогильники сибирской язвы. Не все из них соответствуют нормативам. Их содержание требует постоянного внимания. На ремонт таких объектов в 2024 году выделено 88,8 миллиона тенге, работы планируется завершить к 15 декабря.

Однако, согласно комплексному плану, необходимо построить еще 45 скотомогильников, на что потребуется 746 миллионов тенге. Работа в этом направлении уже началась: в 2023 году в Катон-Карагайском районе построено шесть скотомогильников, а в 2024 году — три (два в Уланском районе и один в Тарбагатайском).

Второй немаловажный вопрос, который, по словам руководителя управления, требует решения - скотобойни. В регионе работают 56 скотобоен, но этого недостаточно. Для удовлетворения потребностей области необходимо построить ещё 82 объекта.

"Отсутствие скотобоен в населенных пунктах создает серьезные риски распространения инфекционных заболеваний, что подчёркивает важность решения этой проблемы", — отметил Рамиль Сагандыков.

Также остро стоит вопрос нехватки помещений для создания ветеринарных пунктах, особенно в отдаленных селах региона. Из 99 существующих пунктов 38 имеют собственные помещения, остальные арендуют или размещены в зданиях сельских акиматов, а 9 пунктов вообще не имеют помещений.

"Для эффективного обслуживания необходимо построить еще 45 модульных ветеринарных пунктов и 105 стационарных расколов для обработки животных. На это потребуется около 315 миллионов тенге", — сообщил главный ветеринар области.

Морально устарели

Материально-техническая база ветеринарной службы также оставляет желать лучшего. Значительная часть оборудования устарела, многие пункты вынуждены работать на технике, приобретенной более десяти лет назад. Это касается как транспортных средств, так и оргтехники.

"Из 201 компьютера, имеющегося в пунктах, 118 нуждаются в замене, так как они были приобретены ещё в 2014 году. Кроме того, возникают проблемы с интернет-связью. В 41 пункте она слабая, а в 21 пункте ее вообще нет. Это существенно затрудняет внедрение цифровых решений", — отметил Рамиль Сагандыков.

Для решения проблемы требуется централизованное финансирование для модернизации пунктов, приобретения оборудования, транспорта и оргтехники.

Несмотря на существующие проблемы, ветеринарная служба региона активно внедряет цифровизацию. Используются информационные системы, такие как ИСЖ и ЕАСУ. В 2024 году для работы с базой данных было закуплено 108 планшетов с необходимым программным обеспечением.

Дополнительно разрабатывается мобильное приложение "VET-MOBILE", которое позволит упростить документооборот и сделать работу служб более оперативной.

Некому работать

Ключевая проблема для ветеринарной службы региона — нехватка квалифицированных специалистов. Из-за небольшой заработной платы профессия считается одной из низкооплачиваемых: молодые кадры не хотят работать в сфере ветеринарии, выбирая более перспективные профессии. Общая численность сотрудников в регионе на сегодняшний день составляет 556 человек.

"Профессия ветеринара в регионе входит в десятку самых низкооплачиваемых. Это приводит к текучести кадров и нехватке специалистов с профильным образованием. Сегодня только 56% заведующих ветеринарными пунктами имеют высшее ветеринарное образование", — рассказал Рамиль Сагандыков.

Обеспеченность квалифицированными кадрами составляет 58%, но этого недостаточно для эффективной работы службы.

Основные направления работы

Обеспечение эпизоотического благополучия — одна из ключевых задач, стоящих перед Восточно-Казахстанской областью. Ветеринарная служба региона играет важнейшую роль в предотвращении вспышек особо опасных заболеваний животных, контроле их состояния, а также в обеспечении безопасности продуктов питания, поступающих на рынок. На 2024 год на ветеринарные мероприятия выделено 2,2 миллиарда тенге. Из этой суммы 1,6 миллиарда направлено на противоэпизоотические меры. Деятельность ветеринарной службы осуществляется через 11 государственных предприятий, включающих 99 ветеринарных пунктов.

Как отметил Рамиль Сагандыков, работа службы направлена на профилактику заболеваний, их диагностику, лечение животных, а также идентификацию сельскохозяйственного поголовья.

"На 2024 год запланировано проведение 5,2 миллиона манипуляций для профилактики 23 особо опасных инфекционных заболеваний у животных и птиц. К настоящему времени уже выполнено 4,3 миллиона процедур, что составляет 82% годового плана", — сообщил он.

Ключевым инструментом в борьбе с инфекциями является своевременная вакцинация. Специалисты уделяют внимание не только срокам проведения прививок, но и их качеству: вакцины должны быть правильно транспортированы, храниться при соблюдении температурного режима и вводиться с учетом возраста и состояния здоровья животных.

"Мы продолжаем работать над повышением уровня ветеринарной и пищевой безопасности в области. Это долгосрочная задача, требующая комплексного подхода и поддержки со стороны государства", — подытожил Рамиль Сагандыков.

Стоит отметить, что слаженная работа ветеринарной службы — это не только здоровье животных, но и безопасность продуктов питания, благополучие региона и здоровье его жителей.