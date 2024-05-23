"Борьба с альцгеймером": биокарту деменции создадут ученые из National Laboratory Astana

В National Laboratory Astana при NU проводится более 60 научных исследований по различным направлениям и одно из них связано с изучением возрастной деменции, в частности болезни Альцгеймера (БА) в Казахстане. Об этом корреспонденту BaigeNews.kz рассказала Алия Касенова, научный сотрудник Лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины National Laboratory Astana при NU.

“Мы изучаем молекулярные механизмы, эпидемиологию, генетику, факторы риска окружающей среды и образа жизни, занимаемся поиском новых диагностических биомаркеров, стратегии профилактики и лечения данного заболевания”,- рассказывает ученый.

По ее словам, миру до сих пор точно неизвестно почему люди заболевают БА и какая ранняя диагностика нужна, так как не существует единой причины данной болезни. По ее словам, если даже некоторые факторы, повышающие риск развития болезни Альцгеймера, как возраст, семейный анамнез, наследственность, невозможно изменить, то изучение новых невыясненных факторов – экологических, генетических и тд, поможет разобраться в причинах болезни и найти эффективную стратегию профилактики.

“В результате анализа кишечного микробиома участников с болезнью Альцгеймера и у здоровых людей мы обнаружили, что у первой группы число и виды бактерий в кишечнике значительно отличаются от второй. В кишечнике больных Альцгеймером было больше некоторых типов бактерий - Acidobacteriota, Verrucomicrobiota, Planctomycetota и Synergistota, но меньше других, например, Bifidobacterium и Lactobacillaceae. Некоторые роды бактерий были особенно многочисленны у больных Альцгеймером, например, Christensenellaceae R-7 и Prevotella, в то время как другие были в меньшем количестве, например, Faecalibacterium и Roseburia. В лаборатории мы также проанализировали демографические и клинические данные, например, возраст, пол, состояние здоровья двух групп, и обнаружили, что нет сильных различий по частоте таких заболеваний, как гипертония, диабет и ишемическая болезнь сердца. Носители копии гена APOE4, который связан с повышенным риском развития БА, чаще встречались в группе пациентов.”

Фото из личного архива героини.

По словам Алии Касеновой, в нашем обществе люди мало знают о возрастной деменции, одной из распространенных форм которых считается болезнь Альцгеймера (БА). Ее симптомы часто списываются на старческий возраст, а из-за высокой стигматизации болезни в обществе люди отказываются обращаться за своевременной диагностикой.

“Учитывая, что значительный рост заболеваемости деменцией наблюдается в странах с низким и средним уровнем дохода, наше исследование добавит знаний в понимание деменции в развивающихся многонациональных странах, как Казахстан. Мы изучаем, как биомаркеры крови, то есть различные биологические показатели, микробиомы - другими словами, сообщество микроорганизмов, вирусов, грибов и простейших, обитающие в организме человека, и болезнь Альцгеймера (БА) связаны друг с другом в разных этнических группах. Цель такого исследования — понять, как географические и культурные факторы, как образ жизни, влияют на рост числа случаев деменции, в том числе болезни Альцгеймера”.

Молодой биотехнолог Алия Касенова работает под руководством опытного ученого Шолпан Аскаровой. Еще в начале пути она очень поверила в силу науки и ее миссию - служение человечеству.

“Родом я из города Шу Жамбылской области. В старших классах школы я впервые услышала про новое и перспективное в Казахстане направление - биотехнология. Помню, как меня впечатлило и заинтересовало это направление, я осознала, что ученые могут менять мир в лучшую сторону и улучшать качество жизни людей. Вдохновившись этим, твердо решила поступать на биологический факультет КазНУ им. аль-Фараби на специальность “биотехнология”. Во время учебы мне захотелось попробовать свои силы в науке, и на третьем курсе бакалавриата я с подругой-одногруппницей пришла в лабораторию молекулярной биологии РГП на ПХВ "Института Биологии и Биотехнологии Растений" г. Алматы. Так началась моя профессиональная деятельность в сфере науки и именно в биотехнологии развился мой научный интерес”.

Изучение возрастной деменции, в частности болезни Альцгеймера (БА), - это один из проектов, в котором участвует Алия. Он реализуется в сотрудничестве со Школой естественных и гуманитарных наук NU (NU SSH), Институтом генетики и физиологии и Медицинским университетом Астаны и учеными нескольких лабораторий NLA, к примеру Лаборатории микробиома.