Боранбаев передал имущество акимату: В "Кайрате" прокомментировали сообщения

Фото: fckairat.com

В футбольном клубе "Кайрат" опровергли информацию о судьбе команды, распространяющуюся в ряде СМИ и соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

"Клуб заявляет о том, что данная информация не соответствует действительности. Работа ФК "Кайрат" проводится в прежнем режиме и все силы в данный момент направлены на подготовку к матчу 23-го тура чемпионата Республики Казахстан по футболу 2022 против ФК "Астана", который состоится 15 октября в 17:00 в Алматы на стадионе "Центральный", - говорится в заявлении на сайте клуба.

В пресс-службе попросили представителей СМИ не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам.

Ранее в СМИ появились заметки о том, что арестованный Кайрат Боранбаев якобы отписал своё имущество акимату Алматы. В администрации эти сообщения пока не прокомментировали.