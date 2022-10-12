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  • Боранбаев передал имущество акимату: В "Кайрате" прокомментировали сообщения
fckairat.com Вчера, 17:07
731
Фото: fckairat.com

Боранбаев передал имущество акимату: В "Кайрате" прокомментировали сообщения

В футбольном клубе "Кайрат" опровергли информацию о судьбе команды, распространяющуюся в ряде СМИ и соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

"Клуб заявляет о том, что данная информация не соответствует действительности. Работа ФК "Кайрат" проводится в прежнем режиме и все силы в данный момент направлены на подготовку к матчу 23-го тура чемпионата Республики Казахстан по футболу 2022 против ФК "Астана", который состоится 15 октября в 17:00 в Алматы на стадионе "Центральный", - говорится в заявлении на сайте клуба.

В пресс-службе попросили представителей СМИ не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам.

Ранее в СМИ появились заметки о том, что арестованный Кайрат Боранбаев якобы отписал своё имущество акимату Алматы. В администрации эти сообщения пока не прокомментировали.

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#Кайрат Боранбаев #ФК &quot;Кайрат&quot; #имущество
Журналист
Вчера, 17:07
731
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