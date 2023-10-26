Боранбаев может выйти на свободу через неделю
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Кайрат Боранбаев может выйти на свободу через неделю. Об этом в кулуарах Сената сообщил заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев, передаёт BaigeNews.kz.
"До этого было вынесено решение суда. Его освободят после вступления решения суда в законную силу. Ждать нужно около 15 дней. Если не ошибаюсь, соответствующее решение было принято неделю назад. Так что теперь через неделю он может выйти", – сказал заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев.
Ранее суд заменил осуждённому бизнесмену Кайрату Боранбаеву тюремный срок на ограничение.
В период нахождения под стражей Боранбаев характеризовался положительно. Администрация учреждения представила соответствующие документы и поддержала ходатайство.
Боранбаев будет находиться под пробационным контролем.
Бизнесмена осудили на шесть лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о том, что осуждённый бизнесмен перечислил в образовательный фонд более 30 миллиардов тенге.
Он также передал государству фитнес-центр, торговый центр, офисные здания, а также нефтяное месторождение, завод и газовую компанию.
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