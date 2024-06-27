Бомжей не будут вывозить из Астаны на время саммита ШОС

Столичных бомжей не будут вывозить из города на время проведения саммита ШОС. Об этом заявил замминистра внутренних дел Марат Кожаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В советское время такие меры принимались. Вывозили людей за 101-й километр. Но в данном случае это не предполагается. Наши граждане имеют право на свободное передвижение по всей стране", - сказал Марат Кожаев.

Однако столица Казахстана в дни проведения мероприятия будет под особой охраной. Её обеспечат от шести до восьми тысяч полицейских. Под пристальным контролем – стратегические учреждения и религиозные объекты.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдёт в Астане 3-4 июля. На него приедут главы государств и правительств 16 стран: Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана.