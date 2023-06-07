"Бомж я" - аким сельского округа СКО высказался о себе

У акима Беловского сельского округа во время интервью спросили, есть ли у него машина или собственный дом. Адильхан Разиев сообщил, что никаким имуществом не владеет и что он - "бомж", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV. Видео моментально разлетелось по сети.

"Нет у меня ни личной машины, ни личного дома - ничего нет. Бомж я. Я ночую на квартире съемной", - говорит аким.

Однако, многие пользователи сети не поверили в искренность чиновника.