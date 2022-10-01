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Бомж расплачивался в магазинах утерянной жителем Кокшетау картой
Бомж расплачивался в магазинах банковской картой, утерянной жителем Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz.
28 сентября в управление полиции Кокшетау поступило заявление от 37-летнего жителя города. Заявитель рассказал, что ранее он потерял мобильный телефон, в чехле которого находились документы и банковская карта. Когда мужчина приобрел другой телефон и восстановил абонентский номер, ему стали приходить сообщения об оплате покупок, которые он не совершал, на сумму около 18 тысяч тенге. Житель областного центра обратился за помощью в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. 48-летний мужчина без определённого места жительства пояснил, что нашёл мобильный телефон и банковскую карту. Смартфон выбросил, а с помощью карты несколько раз расплатился в магазине за продукты.
Ведётся досудебное расследование по статье 188 часть 2 УК РК “Кража”.
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