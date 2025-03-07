В Париже обнаружена бомба времен Второй мировой войны, нарушившая железнодорожное сообщение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Ночью вблизи парижского вокзала Гар дю Нор была обнаружена неразорвавшаяся бомба, что привело к приостановке движения высокоскоростных поездов Eurostar и местных составов. В связи с угрозой безопасности, национальный железнодорожный оператор SNCF заявил, что по указанию полиции движение на вокзале будет остановлено до середины утра.

Ситуация затронула как местные, так и международные маршруты. Компания Eurostar уведомила пассажиров о возможных перебоях в работе служб и рекомендовала отложить поездки. Из-за инцидента было отменено четыре поезда, курсирующие между Лондоном и Парижем, а также шесть рейсов из Парижа в Лондон.

Сообщается, что бомба была найдена во время ночных работ в районе Сен-Дени, пригороде Парижа, что создало дополнительные трудности для железнодорожного сообщения.