Бомбу обнаружили на вокзале в Париже
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В Париже обнаружена бомба времен Второй мировой войны, нарушившая железнодорожное сообщение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Ночью вблизи парижского вокзала Гар дю Нор была обнаружена неразорвавшаяся бомба, что привело к приостановке движения высокоскоростных поездов Eurostar и местных составов. В связи с угрозой безопасности, национальный железнодорожный оператор SNCF заявил, что по указанию полиции движение на вокзале будет остановлено до середины утра.
Ситуация затронула как местные, так и международные маршруты. Компания Eurostar уведомила пассажиров о возможных перебоях в работе служб и рекомендовала отложить поездки. Из-за инцидента было отменено четыре поезда, курсирующие между Лондоном и Парижем, а также шесть рейсов из Парижа в Лондон.
Сообщается, что бомба была найдена во время ночных работ в районе Сен-Дени, пригороде Парижа, что создало дополнительные трудности для железнодорожного сообщения.