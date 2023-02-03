Бомбу искали во всех судах Жетысуской области

Фото: МВД РК

3 февраля на электронные адреса судов Жетысуской области поступили сообщения о якобы заложенных в зданиях взрывчатках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.



"В тексте указывалось о минировании зданий судов Алматинской области. Тем не менее специальные группы, в состав которых вошли сапёры со служебно-розыскными собаками, осмотрели все здания судов, расположенных в области. В ходе проверки каких-либо взрывных устройств не обнаружено", - сообщили в МВД.



С учётом того, что в сообщении отмечен соседний регион, собранные материалы направлены в департамент полиции Алматинской области, которыми по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 УК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".



В МВД напомнили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма грозит штраф в размере до 5 000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.