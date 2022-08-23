Бомбу искали в отеле, судах, больницах и ТРЦ в Нур-Султане

Фото: BaigeNews.kz

В Нур-Султане минувшей ночью неизвестные сообщили о якобы заложенном взрывном устройстве во всех зданиях судов столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.

По данным полиции, утром 23 августа аналогичные сообщения поступили в гостиницы Park INN, поликлиники и ТРЦ "Mega Silk Way".

"Правоохранительными органами осуществлена проверка. Взрывное устройство не обнаружено", — сообщили в ДП.