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BaigeNews.kz Сегодня, 12:08
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Фото: BaigeNews.kz

Бомбу искали в отеле, судах, больницах и ТРЦ в Нур-Султане

В Нур-Султане минувшей ночью неизвестные сообщили о якобы заложенном взрывном устройстве во всех зданиях судов столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.

По данным полиции, утром 23 августа аналогичные сообщения поступили в гостиницы Park INN, поликлиники и ТРЦ "Mega Silk Way".

"Правоохранительными органами осуществлена проверка. Взрывное устройство не обнаружено", — сообщили в ДП.

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#лжетерроризм #Нур-Султан
Сегодня, 12:08
415
Журналист

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