Бомбоубежища отремонтируют в Алматы

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Бомбоубежища начнут приводить в порядок в Алматы. Об этом на встрече с жителями Алмалинского района сообщил аким города Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz.

В ответ на вопрос одной из жительниц градоначальник сказал, что будет разрабатываться программа приведения в порядок исторических активов, оставшихся от Советского Союза.

"Работа начата, Глава государства дал нам такую задачу поставил. Это связано не с геополитикой. Мы в активной сейсмической зоне находимся, город должен быть к ситуации готов. Будет отдельная программа, за три года постараемся привести к нужным нормативам", – сказал аким.

На встрече с жителями Досаев также проинформировал о том, что в планах властей вернуть в госсобственность и благоустроить два земельных участка в центре города.